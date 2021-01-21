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Автор "Гаррі Поттера" таємно зняла детективний серіал

Вийшов другий сезон серіалу про детектива Корморана Страйка

З 21 січня на OLL.TV можна подивитися новий сезон детективного серіалу "Страйк", знятого за книгами Джоан Роулінг. Правда, історії про приватного слідчого авторка "Гаррі Поттера" пише під псевдонімом – Роберт Гелбрейт. Перша книга вийшла ще у 2013 році, і з того часу романи були екранізовані в чотири сезони серіалу.

Роулінг виступила і виконавчою продюсеркою "Страйка", який глядачі, до речі, дуже непогано оцінили.

Кадр з серіалу "Страйк: Смертельна білизна" Фото: BBC

Сюжет

За сюжетом, ветеран Афганської війни Корморан Страйк, намагається подолати фізичні й психологічні проблеми та відкриває приватне детективне агентство в Лондоні. Попри особисті труднощі, йому вдається розкривати самі заплутані й складні справи. Незабаром до Страйка долучається Робін Еллакотт у вигляді тимчасової секретарки, яка згодом стає для нього надійним напарником...

У головних ролях: Том Берк ("Казанова", "Третя зірка", "Мушкетери") і Холлідей Грейнджер ("Борджіа"). Цікаво, що за 60 днів фільмування пройшли в 50 різних локаціях. Ну а оцінки глядачів вельми обнадійливі – на найбільшому сайті про фільми і серіали IMDb, рейтинг – 7.9 / 10.

Раніше відбулася прем'єра українського фільму-тріумфатора американського кінофестивалю Sundance "Земля блакитна, ніби апельсин".

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