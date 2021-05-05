Австралійська ведуча в прямому ефірі висміяла Меган Маркл – все через її нову книгу

Еллісон Ленгдон з Сіднея пожартувала над герцогинею Сассекською в прямому ефірі випуску новин. Нещодавно Меган Маркл анонсувала вихід книги для дітей

Критика у бік дружини принца Гаррі, Меган Маркл, схоже, не закінчиться ніколи. Нещодавно Меган і Гаррі дали відверте і скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, через що розлютили багатьох британців, зокрема королівську сім'ю.

А тепер Меган знову стала об'єктом насмішок, і не тільки в соцмережах, а й на телебаченні, пише Mirror.

У прямому ефірі випуску новин Australia Today ведуча Еллісон Ленгдон досить різко пожартувала про Меган Маркл і майбутній вихід її книги для дітей про стосунки батьків і синів.

Еллісон Ленгдон і Меган Маркл Фото: Getty Images, instagram.com/allisonlangdon

До тексту, який був написаний для ведучої на суфлері, Ленгдон додала трохи "відсебеньок". Спочатку в сценарії Маркл порівняли з відомими авторами – Джоан Роулінг і Роальдом Далем. Еллісон, читаючи текст, сказала, що Меган "з великою натяжкою" можна назвати автором книг для дітей.

А пізніше, коментуючи новину про аудіформат книги Маркл, Еллісон саркастично додала: "Чи можете ви уявити що-небудь краще? Слухати книгу в машині або коли готуєте вечерю... М-м-м, солодкий голосок Меган".

Наступного місяця Меган Маркл випустить свою книгу під назвою "Лавка". Вона заснована на вірші, який Меган написала Гаррі до Дня батька.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі готуються виступити з промовою після скандального інтерв'ю.

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