Артем Пивоваров про батька, якої його кинув: "Я ніколи не хотів його знайти"

В інтерв'ю "Зірковому шляху" музикант відверто розповів про сім'ю

Артем Пивоваров, який нещодавно записав дует з Пономарьовим, DZIDZIO і ALEKSEEV, родом з містечка Вовчанська на Харківщині. Він виріс із мамою та бабусею, які заохочували його любов до музики.

Пивоваров в свої 29 років дуже відповідально ставиться до батьківства, адже з власного досвіду знає, що таке рости без підтримки батька, який покинув сім'ю, коли Артему не було і року.

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В ексклюзивному і відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Артем розповів, чому ніколи не шукав батька.

Виявляється, у Артема, крім мами й бабусі, є ще сестра та брат по татовій лінії. "Маленьке містечко, кожен знає одне одного. Тобто ми навіть в одній школі вчилися... У свій час один одного називали "О, брат, привіт, як справи", – розповів Артем.

За словами Пивоварова, батько кинув і другу сім'ю, так що образи на брата через тата у хлопчика не було.

"Батько не з ним. В нього його прізвище, але батько не з ним. Тому я навіть вдячний своїй мамі за те, що в мене прізвище залишилось від неї", – зізнається артист.

Артем Півоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Пивоварова – прізвище мами Артема, на яку він дуже схожий. А брат співака схожий на батька. Є ще у них молодша сестра, вже з третьої сім'ї чоловіка.

"Мені здається, що він не з ними також проживає. Є байка, історія про те, що він живе не в Україні", – ділиться Артем.

На питання чи не хотів він колись знайти тата, заперечує: "Ні. Я не хотів знайти. Коли ти розумієш, що є якась рідна людина, десь там, яка навіть жодного разу не захотіла зустрітися з тобою, скоріш за все ця людина не вірить в те, що ти його людина", – вважає Пивоваров.



Сам же співак хоче бути прикладом для своїх дітей. "Головне, щоб я був поруч", – додав Артем.

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