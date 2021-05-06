Сину Меган Маркл та принца Гаррі – 2 роки: все, що потрібно знати про Арчі Гаррісона

6 травня на світ з'явився восьмий правнук королеви

6 травня 2019 року на світ з'явився первісток принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Довгоочікуваний малюк народився о 05:26 за британським літнім часом у Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, його вага становила 3260 грамів.

Сьогодні Арічі виповнюється два роки. З такого приводу Life Сьогодні вирішили зібрати найцікавіші факти про малюка.

Народження Арчі Гаррісона

Традиційно, як і годиться в королівській родині, Меган відмовилася виходити на ганок лікарні з новонародженим сином. Спадкоємця британського престолу батьки показали суспільству через кілька днів після пологів і оприлюднили його ім'я – Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

Меган Маркл и принц Гарі з сином Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарі з сином Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарі з сином Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарі з сином Фото: AFP Меган Маркл и принц Гарі з сином Фото: AFP 1/5

Цікаво, що друге ім'я малюка, Гаррісон, насправді є прізвищем і в буквальному сенсі означає "син Гаррі (або Генрі)". Вибір імені Гаррісон як друге ім'я для малюка також пов'язаний з американською тенденцією використання прізвища як імені. Пізніше виявилося, що Арчі – це грецьке слово, яке означає "джерело дії".

Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі Фото: instagram.com/theroyalfamily

Меган Маркл і Гаррі створили благодійну організацію, яка отримала назву Archwell. Саме ідея назвати так свою благодійну організацію стала натхненням для імені сина.

Хрестини сина Меган Макрл і принца Гаррі

Через два місяці, 6 липня, у Віндзорському замку відбулися хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі. Церемонія хрещення малюка була закритою від сторонніх очей, зокрема, й журналістів. На заході було близько 25 осіб, разом з Меган Маркл і принцем Гаррі.

Папарацці також змогли відзняти принца Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон, які прибули на територію замку. Подейкують, що королева Єлизавета II була відсутня на церемонії хрещення свого восьмого правнука.

Хрестини Арчі Харрісона Фото: instagram.com/theroyalfamily

Відмова від титулу та переїзд до США

Цікаво, що батьки відмовилися від титулу ввічливості (граф Дамбартон) для свого первістка. Таким чином вони відразу ж вибрали для свого сина інше життя, ніж у його двоюрідних братів і сестер.

З самого народження Меган намагалася захистити життя малюка від настирливої преси та кілька місяців тому вони з принцом Гаррі прийняли доленосне рішення – 31 березня 2020 року герцоги склали королівські повноваження, відмовилися від титулів і поїхали жити до Америки.

Герцоги Сассекські з сином Арчі Фото: Getty Images

Тут почали нове життя – без преси, королівських зобов'язань і тиску королеви. Правда, Єлизавета II не приховує свого розлади щодо того, що тепер Арчі живе за океаном, а це значить, що їх зустрічі значно скоротяться. Та ще й пандемія COVID-19 не дає можливості вільно подорожувати. Але нове життя Меган дуже подобається, тепер її синові нічого не загрожує. Принаймні так стверджує і сам принц Гаррі.

Перший день народження первістка подружжя планували відзначати в колі сім'ї і близьких друзів. Але через пандемію коронавірусу їхні плани змінилися. Вони повинні були летіти до Великої Британії, щоб побачитися з королевою Єлизаветою II і іншими родичами, але залишилися у своєму будинку в Лос-Анджелесі. День народження Арчі вони відсвяткували у вузькому сімейному колі.

Зовсім скоро у Арчі з'явиться молодша сестра – вся Британія вже в передчутті і чекає, коли на світ з'явиться друга дитина Меган Маркл і принца Гаррі.

Раніше ми писали, що папараці зняли подорослішого сина Меган Маркл і принца Гаррі.

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