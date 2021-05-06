Сину Меган Маркл та принца Гаррі – 2 роки: все, що потрібно знати про Арчі Гаррісона
6 травня на світ з'явився восьмий правнук королеви
6 травня 2019 року на світ з'явився первісток принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Довгоочікуваний малюк народився о 05:26 за британським літнім часом у Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері, його вага становила 3260 грамів.
Сьогодні Арічі виповнюється два роки. З такого приводу Life Сьогодні вирішили зібрати найцікавіші факти про малюка.
Традиційно, як і годиться в королівській родині, Меган відмовилася виходити на ганок лікарні з новонародженим сином. Спадкоємця британського престолу батьки показали суспільству через кілька днів після пологів і оприлюднили його ім'я – Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.
Цікаво, що друге ім'я малюка, Гаррісон, насправді є прізвищем і в буквальному сенсі означає "син Гаррі (або Генрі)". Вибір імені Гаррісон як друге ім'я для малюка також пов'язаний з американською тенденцією використання прізвища як імені. Пізніше виявилося, що Арчі – це грецьке слово, яке означає "джерело дії".
Меган Маркл і Гаррі створили благодійну організацію, яка отримала назву Archwell. Саме ідея назвати так свою благодійну організацію стала натхненням для імені сина.
Через два місяці, 6 липня, у Віндзорському замку відбулися хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі. Церемонія хрещення малюка була закритою від сторонніх очей, зокрема, й журналістів. На заході було близько 25 осіб, разом з Меган Маркл і принцем Гаррі.
Папарацці також змогли відзняти принца Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон, які прибули на територію замку. Подейкують, що королева Єлизавета II була відсутня на церемонії хрещення свого восьмого правнука.
Цікаво, що батьки відмовилися від титулу ввічливості (граф Дамбартон) для свого первістка. Таким чином вони відразу ж вибрали для свого сина інше життя, ніж у його двоюрідних братів і сестер.
З самого народження Меган намагалася захистити життя малюка від настирливої преси та кілька місяців тому вони з принцом Гаррі прийняли доленосне рішення – 31 березня 2020 року герцоги склали королівські повноваження, відмовилися від титулів і поїхали жити до Америки.
Тут почали нове життя – без преси, королівських зобов'язань і тиску королеви. Правда, Єлизавета II не приховує свого розлади щодо того, що тепер Арчі живе за океаном, а це значить, що їх зустрічі значно скоротяться. Та ще й пандемія COVID-19 не дає можливості вільно подорожувати. Але нове життя Меган дуже подобається, тепер її синові нічого не загрожує. Принаймні так стверджує і сам принц Гаррі.
Перший день народження первістка подружжя планували відзначати в колі сім'ї і близьких друзів. Але через пандемію коронавірусу їхні плани змінилися. Вони повинні були летіти до Великої Британії, щоб побачитися з королевою Єлизаветою II і іншими родичами, але залишилися у своєму будинку в Лос-Анджелесі. День народження Арчі вони відсвяткували у вузькому сімейному колі.
Зовсім скоро у Арчі з'явиться молодша сестра – вся Британія вже в передчутті і чекає, коли на світ з'явиться друга дитина Меган Маркл і принца Гаррі.
Раніше ми писали, що папараці зняли подорослішого сина Меган Маркл і принца Гаррі.
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