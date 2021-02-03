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"Антитіла" відновлюють гастролі: що чекає шанувальників на концертах

Сьогодні, 11:18

Перший концерт відбудеться вже 13 лютого

Хороша новина для шанувальників гурту "Антитіла" – в лютому цього року музиканти відновлюють гастролі! Гурт планує відвідати понад 30 міст.

Уже 13 лютого відбудеться перший концерт, а фінал туру планується в травні-червні на відкритих майданчиках і стадіонах в Івано-Франківську, Дніпрі, Житомирі, Тернополі, Рівному. Це останні концерти в цьому році, на яких прозвучить альбом Hello і відбудеться однойменне live-шоу.

"Ми продовжуємо тур присвячений альбому Hello і вирушаємо в його фінальну частину. Нагадаю, що перший концерт відбувся на стадіоні "Арена Львів" у травні 2019 року, пройшло майже два роки і альбом Hello наживо почула вся країна, але все ще залишилися міста, в які ми не доїхали ", – розповів фронтмен гурту" Антитіла "Тарас Тополя.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя
Фото: прес-служба

На концертах шанувальників чекають сюрпризи, крім улюблених пісень "Віріла", "TDME", "Буди син", вони першими зможуть почути пісні з нового альбому гурту, над яким зараз активно йде робота.

Також на концертах виступлять переможці спільного конкурсу гурту "Антитіла" та телеканалу "Україна" # HelloУкраїнашукаєталанти.

Формат концертів залишається незмінним: стадіонна сцена, адаптована під кожну концертну площадку, величезні екрани, світлове шоу і кращий звук в Україні. Концерти пройдуть з дотриманням всіх карантинних вимог. Заповнюваність залу 50%. Усі раніше придбані квитки на концерти залишаються дійсними

"Отже, концерти будуть! Будуть всім "Антитіла", – розповів Тарас Тополя.

Раніше ми розповідали, як гурту "Антитіла" відіграв два концерти в Києві.

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Антитіла Тарас Тополя
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