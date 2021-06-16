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Анну Сєдокову в крихітному бікіні порівняли з Кличком

Сьогодні, 07:59

Співачка позувала в купальнику зі своєї колекції модного бузкового кольору і з ефектом жатки. Але шанувальників більше вразив підпис Анни під фото

Анну Сєдокову в крихітному бікіні порівняли з Кличком
Анну Сєдокову в крихітному бікіні порівняли з Кличком
Фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/vitaliyklitschko

Співачка Анна Сєдокова захопила шанувальників сексуальним образом в бікіні, а своїми думками нагадала їм мера Києва Віталія Кличка, про якого створюють меми. Про це їй написали в Instagram під знімком.

ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Анна показала знімок з відпочинку в Греції на острові Міконос. Співачка позує в крихітному бікіні свого бренду одягу. Модний купальник лілового відтінку і з ефектом жатки сподобався підписникам зірки і вони завалили її компліментами: "Шикарна", "Нереальна красуня", "Прекрасна", "Красуня".

Але ось підпис до фото виявився досить дивним і багато підписників порівняли слова Анни зі словами мера Києва, про якого навіть меми ходять.

"А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити ...", – підписала фото в купальнику Сєдокова.

Шанувальники відразу побачили схожість з Віталієм Кличком і написали їй про це.

Оля Полякова випитала секрети в Сєдокової – дивіться відео:

Раніше Анна Сєдокова розповіла, що містить свого 28-річного чоловіка. Співачка заявила, що її чоловікові, баскетболістові Янису Тімм, вже цілий рік не виплачують заробітну плату після того, як він припинив співпрацю з клубом "Хімкі".

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шоу-бізнес Віталій Кличко Анна Сєдокова купальник
Джерела: Сьогодні , instagram.com/vitaliyklitschko
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