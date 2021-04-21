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Анна Панова вперше показала обличчя своєї дочки Мілани: фото

Сьогодні, 14:47

Ведуча телеканалу "Україна" вперше стала мамою більше року тому. На новому зворушливому фото вона позує з донькою і чоловіком

Ведуча новин "Сегодня", які виходять на телеканалі "Україна", Анна Панова на своїй сторінці в Facebook показала фото, на якому позує разом з чоловіком Олександром і їхньою однорічною донькою Міланою. Малятко народилося більше року тому. І вже тепер разом з мамою і татом прикрасила першу в своєму житті обкладинку. Сім'я знялася для журналу "Теленеделя".

За словами Анни, це був досить хвилюючий момент – під час фотосесії її дочка весь час плакала.

"На цьому фото Мілка тільки-тільки перестала плакати. А натягнуті батьківські посмішки намагаються це якось замаскувати. Моя хоробра дівчинка за період пандемії (тобто за все своє життя!) не вибиралася далі найближчого парку. І тому розгубилася в величезному просторі залів фотостудії, серед снують туди-сюди незнайомих людей", – написала Анна.

Анна Панова з чоловіком та дочкою
Анна Панова з чоловіком та дочкою
Фото: Facebook-сторінка Анни Панової

Панова зазначила, що Мілана залізла на руки батьків і "плакала як ніколи", але пізніше ситуація налагодилася.

Анна Панова одуржилася з Олександром Кам'янцем 27 квітня 2018 року. Вагітність телеведуча не афішувала. Вона вперше стала мамою 30 березня 2020 року.

Раніше Анна Панова розповіла, як вона змінилася після народження Міли.

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