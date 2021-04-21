Анна Панова вперше показала обличчя своєї дочки Мілани: фото

Ведуча телеканалу "Україна" вперше стала мамою більше року тому. На новому зворушливому фото вона позує з донькою і чоловіком

Ведуча новин "Сегодня", які виходять на телеканалі "Україна", Анна Панова на своїй сторінці в Facebook показала фото, на якому позує разом з чоловіком Олександром і їхньою однорічною донькою Міланою. Малятко народилося більше року тому. І вже тепер разом з мамою і татом прикрасила першу в своєму житті обкладинку. Сім'я знялася для журналу "Теленеделя".

За словами Анни, це був досить хвилюючий момент – під час фотосесії її дочка весь час плакала.

"На цьому фото Мілка тільки-тільки перестала плакати. А натягнуті батьківські посмішки намагаються це якось замаскувати. Моя хоробра дівчинка за період пандемії (тобто за все своє життя!) не вибиралася далі найближчого парку. І тому розгубилася в величезному просторі залів фотостудії, серед снують туди-сюди незнайомих людей", – написала Анна.

Анна Панова з чоловіком та дочкою Фото: Facebook-сторінка Анни Панової

Панова зазначила, що Мілана залізла на руки батьків і "плакала як ніколи", але пізніше ситуація налагодилася.

Анна Панова одуржилася з Олександром Кам'янцем 27 квітня 2018 року. Вагітність телеведуча не афішувала. Вона вперше стала мамою 30 березня 2020 року.

Раніше Анна Панова розповіла, як вона змінилася після народження Міли.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися