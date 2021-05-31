Анна Богдан з Холостяка заговорила про секс з Михайлом Залівако
Один з підписників дівчини в Instagram поцікавився, через який час після закінчення проєкту в них був перший секс. Обраниця холостяка відповіла з гумором
Переможниця шоу "Холостяк 11" Анна Богдан зізналася, чи був у неї секс з головним героєм проєкту Михайлом Залівако.
Про це учасниця реаліті розповіла на своїй сторінці в Instagram-stories.
Дівчина залишила в акаунті віконце для питань. Цим скористалися допитливі підписники зірки екрану.
На питання про інтим Богдан вирішила відповісти у жартівливій формі. За її словами, поки у них не буде "червоної кімнати – жодного інтиму".
Один з користувачів поцікавився, через який час після закінчення "Холостяка" у них був перший секс. На що обраниця Залівако відповіла з гумором.
"Ви що? Який секс? Поки червону кімнату не доробимо – жодного сексу. Червоної кімнати ще немає, але зате є червоний диван", – пожартувала Ганна.
Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію глядачів на фінал "Холостяка-11".
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