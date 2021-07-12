Ані Лорак в спокусливій сукні з глибоким декольте виступила в Пітері: фото

Українська артистка нещодавно побувала на батьківщині і знову повернулася в Росію. Ані Лорак виступила в Санкт-Петербурзі, вдягнувши сексуальну чорну сукні

Ані Лорак показала екстремальне декольте / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно приїжджала до Києва, вже повернулася в Росію, де вона вже кілька років живе і виступає.

Артистка заспівала на концерті в Санкт-Петербурзі і вибрала для виступу яскраве вбрання, що підкреслює достоїнства її фігури. Лорак одягла чорну блискучу сукню середньої довжини з дуже відвертим декольте. Кадри співачки в такому вбранні з'явилися в її Instastories.

Ані Лорак в сексуальному вбранні виступила в Санкт-Петербурзі / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак уклала волосся невеликими хвилями і не стала робити яскравий макіяж.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Багато шанувальників давно пишуть артистці, що вона у відмінній формі. Не дивно, адже співачка стежить за своїм зовнішнім виглядом і нерідко публікує фото і відео з тренувань. Тому Ані Лорак виглядає ефектно не тільки в красивих нарядах для виступів, а й у спортивній формі.

Ані Лорак дійсно публікує фото в різних костюмах – як в концертних сукнях, так і в спортивних топах і лосинах. Наприклад, раніше артистка розмістила знімок зі спортзалу і знову зібрала багато компліментів.

Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак опублікувала селфі з Києва. На чорно-білому кадрі Ані відображена в спортивному кроп-топі, що вигідно підкреслює її пишний бюст, в штанях і кепці. Цікаво, що на правій руці у Ані Лорак можна помітити каблучку на безіменному пальці.

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