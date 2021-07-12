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Ані Лорак в спокусливій сукні з глибоким декольте виступила в Пітері: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
12 липня, 10:42
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Українська артистка нещодавно побувала на батьківщині і знову повернулася в Росію. Ані Лорак виступила в Санкт-Петербурзі, вдягнувши сексуальну чорну сукні
Ані Лорак показала екстремальне декольте
Ані Лорак показала екстремальне декольте / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно приїжджала до Києва, вже повернулася в Росію, де вона вже кілька років живе і виступає.

Артистка заспівала на концерті в Санкт-Петербурзі і вибрала для виступу яскраве вбрання, що підкреслює достоїнства її фігури. Лорак одягла чорну блискучу сукню середньої довжини з дуже відвертим декольте. Кадри співачки в такому вбранні з'явилися в її Instastories.

Ані Лорак в сексуальному вбранні виступила в Санкт-Петербурзі
Ані Лорак в сексуальному вбранні виступила в Санкт-Петербурзі / Фото: instagram.com/anilorak

Лорак уклала волосся невеликими хвилями і не стала робити яскравий макіяж.

Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Багато шанувальників давно пишуть артистці, що вона у відмінній формі. Не дивно, адже співачка стежить за своїм зовнішнім виглядом і нерідко публікує фото і відео з тренувань. Тому Ані Лорак виглядає ефектно не тільки в красивих нарядах для виступів, а й у спортивній формі.

Ані Лорак дійсно публікує фото в різних костюмах – як в концертних сукнях, так і в спортивних топах і лосинах. Наприклад, раніше артистка розмістила знімок зі спортзалу і знову зібрала багато компліментів.

Ані Лорак у спортзалі
Ані Лорак у спортзалі / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак опублікувала селфі з Києва. На чорно-білому кадрі Ані відображена в спортивному кроп-топі, що вигідно підкреслює її пишний бюст, в штанях і кепці. Цікаво, що на правій руці у Ані Лорак можна помітити каблучку на безіменному пальці.

Ми також писали, що Ані Лорак не проти, якщо її дочка стане артисткою.

Дивіться відео про те, які купальники зірки вибирають цього літа:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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У гурта "ВІА Гра" було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені дуже шкода, що все це з усіма нами сталося.

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