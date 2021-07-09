Ані Лорак в короткому топі засвітила каблучку на тому самому пальці

Ані Лорак, яка днями приїхала до Києва, в спеку носить спортивні обтислі топи. А ще співачка засвітила каблучку на безіменному пальці

Ані Лорак підкреслила бюст спортивним топом / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак днями повернулася до Києва і вже повідомила шанувальників, що планує випустити пісню українською. Зірка поділилася з фоловерами знімком в трендовій чорній сукні, зазначивши місце розташування – Київ.

Але найчастіше повертаючись в українську столицю Лорак постить фото з салону авто. Як, наприклад, її нове селфі. У чорно-білому кадрі Ані відображена в спортивному кроп-топі, що вигідно підкреслює її пишний бюст, в штанях і кепці.

Цікаво, що на правій руці Ані Лорак можна помітити каблучку на безіменному пальці.

На безіменному пальці Ані Лорак можна побачити каблучку

Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в 2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років, на протязі яких мільйони шанувальників співачки стежили за її стосунками.

Чутки про возз'єднання Ані Лорак та її колишнього чоловіка з'явилися в цьому році. Ексів почали все частіше помічати разом, а в травні Ані і Мурат вирушили на відпочинок до Туреччини.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою на її день народження / Фото: instagram.com/muratnalca

На початку червня Мурат Налчаджиоглу спеціально прилетів до Москви, де живе Ані Лорак зі своєю донькою, щоб привітати останню з днем народження.

Ані Лорак і її дочка Софія / Фото: instagram.com/anilorak

Дивіться в сюжеті, як і де зірки випадково зустрічали своїх колишніх:

Нещодавно ми писали, що колишня дружина Валерія Меладзе в новому своєму інтерв'ю прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе.