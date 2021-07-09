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Ані Лорак в короткому топі засвітила каблучку на тому самому пальці

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
9 липня, 14:31
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Ані Лорак, яка днями приїхала до Києва, в спеку носить спортивні обтислі топи. А ще співачка засвітила каблучку на безіменному пальці
Ані Лорак підкреслила бюст спортивним топом
Ані Лорак підкреслила бюст спортивним топом / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак днями повернулася до Києва і вже повідомила шанувальників, що планує випустити пісню українською. Зірка поділилася з фоловерами знімком в трендовій чорній сукні, зазначивши місце розташування – Київ.

Але найчастіше повертаючись в українську столицю Лорак постить фото з салону авто. Як, наприклад, її нове селфі. У чорно-білому кадрі Ані відображена в спортивному кроп-топі, що вигідно підкреслює її пишний бюст, в штанях і кепці.

Цікаво, що на правій руці Ані Лорак можна помітити каблучку на безіменному пальці.

На безіменному пальці Ані Лорак можна побачити каблучку
Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в 2019 році. Їхній шлюб тривав 10 років, на протязі яких мільйони шанувальників співачки стежили за її стосунками.

Чутки про возз'єднання Ані Лорак та її колишнього чоловіка з'явилися в цьому році. Ексів почали все частіше помічати разом, а в травні Ані і Мурат вирушили на відпочинок до Туреччини.

Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою на її день народження
Ексчоловік Ані Лорак Мурат з дочкою на її день народження / Фото: instagram.com/muratnalca

На початку червня Мурат Налчаджиоглу спеціально прилетів до Москви, де живе Ані Лорак зі своєю донькою, щоб привітати останню з днем народження.

Ані Лорак і її дочка Софія
Ані Лорак і її дочка Софія / Фото: instagram.com/anilorak

Дивіться в сюжеті, як і де зірки випадково зустрічали своїх колишніх:

Нещодавно ми писали, що колишня дружина Валерія Меладзе в новому своєму інтерв'ю прокоментувала слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Проблема, яку підняла Ані Лорак, відома і вона існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Те, що вона предметно натякнула на стосунки з продюсером, ні. Мені нічого не було з цього приводу відомо. Але я розуміла, що в шоу-бізнесі це є.

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