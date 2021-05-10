Ані Лорак збирається приїхати з Росії і дати концерт у Чернівцях

Артистка планує незабаром вирушити в турне, зокрема і містами України

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, у якої проблеми з податковою, планує влаштувати концертний тур містами не тільки Росії, а й України.

В Instagram вона анонсувала своє шоу, з яким, ймовірно, вирушить на гастролі.

"Чекаю зустрічі з тобою. Сумую... Скоро побачимося", – написала Ані Лорак і додала хештег #шоуTheBest.

У коментарях в артистки поцікавилися, чи буде концерт у Чернівцях, на що Лорак лаконічно відповіла українською: "Буде!"

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що вже кілька років артистка живе і працює в Росії, іноді відвідуючи рідну Україну. Останній публічний візит Лорак на батьківщину був у березні. Тоді артистка відвідала одну з українських радіостанцій.

Цього року співачка вже приїжджала в Україну. Під час минулого візиту вона встигла зустрітися з найкращою подругою і показала рідкісне фото з мамою.

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