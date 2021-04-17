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Ані Лорак показала соковиті форми, обтягнуті червоним боді (фото)

Сьогодні, 09:28

Співачка тішить шанувальників фотографіями, зробленими на Мальдівах, куди нещодавно вирушила відпочивати

У своєму Instagram-профілі співачка опублікувала знімок, зроблений на пляжі. Ані Лорак позує на тлі неба і океану в червоному купальнику із спокусливим декольте. Волосся артистка зібрала в пучок, а очі приховала за очками.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях зірку засипали компліментами: "Сексуальна! Дуже чекали на фотографію в купальнику", "Це шикарно", "Вау! Кароліна, яка у вас шикарна фігура", "Ви – прикраса Мальдів".

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Однак деякі користувачі написали, що співачка "фотошопить" свою фігуру: "Може досить вже так люто фотошопити ноги", "Звичайно гарна, але не обійшлося без фотошопу! Кароліночка, ви тепер супер, не перестаратися".

Скріншот: instagram.com/anilorak

Раніше ми писали, що Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка, коли ті обіймалися і сміялися.

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