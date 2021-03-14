Ані Лорак побувала на батьківщині свого колишнього чоловіка

Співачка відвідала Туреччину з концертом

Співачка Ані Лорак, яка вперше після розлучення вийшла в світ зі своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу і донькою Софією, відвідала країну екс-чловіка. Артистка провела в Стамбулі кілька днів і дала там концерт.

В своєму Instagram-акаунті Ані Лорак опублікувала відео, в якому показала, чим саме вона займалася в Туреччині.

Артистка розповіла, що обожнює Стамбул і обов'язково дотримується стандартного маршрута кожен раз, коли приїжджає в це місто.

"Мій беззмінний план в Стамбулі:

- почати день з чашки фірмової турецької кави;

- побалувати себе місцевими солодощами;

- під час прогулянки старим містом спробувати турецький коржик", – поділилася Лорак.

У Туреччині Ані Лорак також дала концерт. Разом із нею на сцені виступив відомий російський співак Григорій Лепс.

Ані Лорак і Григорій Лепс

Фото: instagram.com/stories/anilorak

10 років Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У шлюбі у них народилася дочка Софія. Співачка розлучилася з бізнесменом у 2019 році через його зради. Зараз про своє особисте життя Ані Лорак не говорить.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак в Москві представила фільм про себе .

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