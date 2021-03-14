Ані Лорак побувала на батьківщині свого колишнього чоловіка
Співачка відвідала Туреччину з концертом
Співачка Ані Лорак, яка вперше після розлучення вийшла в світ зі своїм колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу і донькою Софією, відвідала країну екс-чловіка. Артистка провела в Стамбулі кілька днів і дала там концерт.
В своєму Instagram-акаунті Ані Лорак опублікувала відео, в якому показала, чим саме вона займалася в Туреччині.
Артистка розповіла, що обожнює Стамбул і обов'язково дотримується стандартного маршрута кожен раз, коли приїжджає в це місто.
"Мій беззмінний план в Стамбулі:
- почати день з чашки фірмової турецької кави;
- побалувати себе місцевими солодощами;
- під час прогулянки старим містом спробувати турецький коржик", – поділилася Лорак.
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У Туреччині Ані Лорак також дала концерт. Разом із нею на сцені виступив відомий російський співак Григорій Лепс.
10 років Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У шлюбі у них народилася дочка Софія. Співачка розлучилася з бізнесменом у 2019 році через його зради. Зараз про своє особисте життя Ані Лорак не говорить.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак в Москві представила фільм про себе .
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