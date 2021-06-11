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Ані Лорак відстояла свій бізнес в Росії після секс-скандалу з Костянтином Меладзе

Сьогодні, 19:51

Підприємство ТОВ "Ані Лорак Продакшн", за допомогою якого артистка вела свою концертну діяльність, опинилося під загрозою закриття

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що податкова служба хоче ліквідувати бізнес Ані Лорак в Росії. Причиною назвали те, що юридична адреса фірми співачки не відповідає фактичній.

Тепер же стало відомо, що артистці вдалося врятувати своє підприємство ТОВ "Ані Лорак Продакшн" і усунути всі порушення.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Хоч раніше проблеми в бізнесі артистки зв'язали з секс-скандалом. Але як розповів адвокат співачки журналістам kp.ru, багато артистів стикаються з такою проблемою.

"У базі юросіб ставиться відмітка про те, що відомості недійсні. З цього моменту у ТОВ є якийсь час, щоб змінити ситуацію, зв'язавшись з перевіряючими. Якщо ж цього не відбувається, податкова починає процедуру ліквідації організації, яка триває кілька місяців", – розповів адвокат.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Відзначимо, сам Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак, а ось Віра Брежнєва різко відповіла хейтерам, які писали їй про скандал.

Дивіться в сюжеті, у кого ще з зірок були проблеми з законом:

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на дні народження дочки.

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