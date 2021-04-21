Анджеліна Джолі зізналася, чим їй довелося пожертвувати через розлучення з Бредом Піттом

Шлюборозлучний процес голлівудської пари почався в 2016 році і продовжується досі. Через це в кар'єрі актриси трапилися невеликі зміни

Анджеліна Джолі, яка зараз судиться з Бредом Піттом , розповіла про зміни в кар'єрі після розлучення.

Виданню Entertainment Weekly вона зізналася, що після розлучення з голлівудським актором їй довелося відмовитися від режисерської кар'єри на час.

"Я люблю режисерувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволяли мені керувати знімальним процесом протягом кількох років. Мені потрібно було частіше бувати вдома, тому я повернулася до того, щоб займатися акторською роботою", – розповіла актриса.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз колишнє подружжя веде боротьбу за опіку над дітьми. У експодружжя троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 16-річний Пакса і 19-річний Меддокс.



Раніше батько Анджеліни Джолі прокоментував її розлучення з Бредом Піттом.

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