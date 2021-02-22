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Андрій Миронов і фізик-ядерник: два головних чоловіків у житті Катерини Градової

Сьогодні, 16:02

Акторка була одружена двічі

Про смерть Катерини Градової ЗМІ повідомили 22 лютого. Пізніше це підтвердила її дочка Марія, яка народилася в шлюбі Катерини з Андрієм Мироновим. Всього в житті Градової було двоє головних чоловіків, про яких ми розповідаємо далі в матеріалі.

Нагадаємо, що напередодні помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром". Детальніше про його життя читайте в некролозі.

Катерина Градова і Андрій Миронов: історія кохання

Катерина Градова і Андрій Миронов
Фото: Фото: retrospectra.ru

Вперше Катерина Градова зустрілася з Андрієм Мироновим в Театрі сатири, куди її взяли після повернення з НДР, де вона знімалася в картині "Сімнадцять миттєвостей весни".

Акторку застерігали від спілкування з ловеласом Мироновим, і спочатку їй це вдавалося. Вона навіть почала зустрічатися з одним сценаристом. Але незабаром Миронов сам подзвонив Катерині і запросив її на побачення. У них закрутився роман.

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Після кількох побачень Катерина Градова і Андрій Миронов подали заяву в РАГС, незважаючи на те, що мати актора – Марія Володимирівна не була в захваті від цієї ідеї.

Весілля Градової і Миронова
Фото: retrospectra.ru

У сімейному житті Миронов був справжнім консерватором, тому йому складно було прийняти славу, що обрушилася на його дружину. Одного разу він навіть не відпустив Градову на зйомки нового фільму.

Причиною їхнього розриву стали інтриги актора на стороні, не дивлячись на те, що в травні 1973 року у них народилася дочка. Андрій Миронов пішов до матері, а в 1976 році вони з Катериною розірвали п'ятирічний шлюб.

Шлюб з фізиком Ігорем Тимофєєвим

Катерина Градова, Ігор Тимофєєв
Фото: retrospectra.ru

Після смерті Андрія Миронова (він помер в 1987 році) Катерина Градова вийшла заміж за колишнього фізика-ядерника Ігоря Тимофєєва, якого зустріла під час поїздки в чоловічий монастир.

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Вони вінчалися в церкві, а пізніше усиновили хлопчика. Другий чоловік акторки молодший за неї на 9 років. Після того як Градова пішла з театру і кіно вона переїхала з ним до села, де провела решту життя. Знаменитість їздила святими місцями, відновлювала храми, навчала дітей слову божому.

В одному з інтерв'ю Градова зізналася, що найбільше шкодує про те, що "так багато часу було витрачено на саморуйнування".

Катерина Градова з дочкою Марією
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

У Катерини Градової залишилася дочка – акторка Марія Миронова, онук Андрій Миронов, який також пішов у кіно. У 2019 Марія народила ще одного сина. Про долю прийомного сина Градової – Олексія Суховеркова відомо мало.

Марія Мирона з сином Андрієм
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

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