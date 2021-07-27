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Андрій Федінчик вибачився за бійку і розповів про проблеми

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
27 липня, 00:58
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За кілька днів до інциденту актор обіцяв дружині звернутися до фахівця
Андрій Федінчик / колаж "Сьогодні"
Андрій Федінчик / колаж "Сьогодні"

Зірка "Крут" і "Папанькі" Андрій Федінчик, який днями поводився неадекватно і влаштував бійку в Подільському районі Києва, вперше прокоментував інцидент. Актор вибачився за свою поведінку і пояснив, що у нього стався нервовий зрив.

Про це повідомляє ТСН.

"Ніхто не винен крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати... У мене проблема з контролем гніву та емоцій", – розповів Федінчик.

Він додав, що за кілька днів до інциденту у нього була розмова з дружиною (актриса Наталка Денисенко), що він повинен звернутися до фахівця (психіатра), але актор цього не зробив.

При цьому Федінчик визнає, що його поведінка неадекватна і пояснює все непростим етапом у житті, на тлі якого і стався зрив.

"Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи і особисті проблеми, про які не хочу говорити. Вибачте, будь ласка, всі. Тому що я всіх підвів", – заявив актор.

Слід зазначити, що виглядає актор не дуже добре, на обличчі у нього синці, він також поскаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, раніше зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко вибачилася за свого чоловіка, зазначивши, що у нього зараз непростий період у житті і що він не усвыдомлював своїх дій.

Пізніше вона також опублікувала в Instastories відео, на якому заявила, що минуле потрібно залишити в минулому та жити тут і зараз.

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

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