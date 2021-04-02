Андрій Джеджула заявив, що відмовився від сексу

Шоумен нещодавно став батьком вдруге

Ведучий і шоумен Андрій Джеджула, який наприкінці лютого став батьком вдруге, вирішив відмовитися від сексу. Про це він розповів своїм підписникам в Instagram.

У пості Джеджула зазначив, що виключив зі свого життя інтим не назавжди, а також перерахував плюси цієї затії.

Андрій Джеджула Фото: instagram.com/djedjula

За словами ведучого, до целебату він прийшов неусвідомлено, а потім зрозумів, що йому це необхідно у цей період часу.

"Спочатку тебе долають думки, бажання, концентрація слабшає! Як і в питаннях позбавлення від звичок, є кризовий строк, по проходженню якого, ти перестаєш бути заручником тяжіння! Знаходиш задоволення в інших речах і заняттях! І як показує практика, все у вашому житті підвладне самоконтролю! Все у ващій в голові", – пише Андрій.

Він також попросив своїх підписників вгадати, скільки днів уже триває його екперімент без сексу. У коментарях користувачі мережі залишили свої припущення, а хтось зізнався, що не зміг би зважитися на подібне: "Не хотіла б я в такому участь приймати. Краще буду трохи грішна".

Нагадаємо, що в YouTube вийшов новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповів п'ять фактів про локдаун:

Раніше дружина Андрія Джеджули розповіла про їхні стосунки після звинувачень у домашньому насильстві .

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