Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)
Після того як Юрій Нікітін розповів, що в Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям, стурбовані фанати артиста почали активно стежити за новинами про його стан
Попри те що представники Андрія Данилка спростували чутки про його хворобу і сказали, що це всього лише проблеми зі сном, прихильникам не давали спокою думки про те, що ж насправді відбувається із зіркою. Як виявилося, 47-річний артист дійсно займається відновленням здоров'я, але для цього їздить зовсім не в закордонні будинки відпочинку або готелі. Данилко вже не перший рік віддає вибір скромному санаторію "Жовтень", який знаходиться за 20 кілометрів від Києва.
Як повідомили в програмі "Викриття", яке було опубліковано на YouTube-каналі KYIV.LIVE, в санаторії панує дух радянських часів. Навколо знаходиться сосновий ліс, берег річки Козинки, у санаторію кілька корпусів, зона відпочинку в стилі олдскул і антуражні приміщення без євроремонту.
Ціни на відпочинок в санаторії варіюються. Можна зупинитися на п'ять днів в бюджетному двомісному номері за 9000 гривень, а можна, як Андрій Данилко – в трикімнатному люксі за 13500 гривень за п'ять днів. Однак номера все одно виглядають скромно і мінімалістично.
Найчастіше Андрій Данилко приїжджав в санаторій після гастролей, щоб відпочити й відновити циркадні ритми. Кожен день під час відпочинку артист ходив на масаж, тюбаж, лікувальну гімнастику, різні оздоровчі процедури.
За словами лікарів і працівників санаторію, Андрій Данилко дуже слухняний пацієнт. Він дійсно дотримується режиму і рекомендацій медиків.
Дивіться в сюжеті, як раніше Андрій Данилко проговорився про проблеми зі здоров'ям в інтерв'ю:
Нагадаємо, що раніше продюсер Юрій Нікітін згадав про участь Андрія Данилка в "Євробаченні" і реакцію Західної України.
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