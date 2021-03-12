Анатолій Анатоліч став ведучим нового тревел-шоу телеканалу "Україна"

Йому доведеться вперше в житті залишити свою сім'ю на три тижні

Телеканал "Україна" починає роботу над новим тревел-шоу "Всюди люди", яке позбавить глядачів від уявних стереотипів про життя в інших країнах. Ведучий проекту відправиться в подорож по далеким країнам, щоб розповісти про звичайне життя їх жителів.

Популярний український ведущий і завзятий мандрівник Анатолій Анатоліч відправляється у велику світову подорож. Їздячи по світу, він познайомить нас з типовими жителями і створить новий культурний портрет тієї чи іншої країни.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я дуже люблю подорожувати по світу зі своєю сім'єю. Тому з великим ентузіазмом погодився стати ведучим нового тревел-шоу на улюбленому телеканалі "Україна". Сприймаю це як виклик для себе. Шоу, яке ми створюємо і в яке дуже віримо – це новий формат, як для мене, так і для глядачів телеканалу, – поділився ведучий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч. – Мені доведеться вперше в житті залишити свою сім'ю і глядачів "Ранку з Україною" на такий тривалий час – майже на три тижні. Але впевнений, що результат буде вражаючим".

Анатолій Анатоліч не тільки покаже всі дива світу, але і познайомиться з громадянами країн, побуває в їх будинках, сходить до них на роботу, розповість про життя, уподобання і взаємодію з державою, ціни на продукти, на комуналку. Чи зможе програма дійсно підтвердити ідіому, що "добре там, де нас немає", або, можливо, щоб добре жити, не треба нікуди їхати? Анатолій Анатоліч знайде українців, щоб дізнатися всю правду з першоджерел.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Для нас це дійсно дуже серйозний виклик, адже глядач бачив уже багато шоу цього жанру. Саме тому ми сприймаємо це для себе як експеримент – чи вдасться нам розкрити вже знайомі глядачеві території з інших сторін. І вся команда проекту із захопленням досліджує громадян різних країн, щоб дізнатися і розповісти глядачам, які вони – справжні люди світу", – розповів креативний продюсер департаменту розважальних проектів телеканалу "Україна" Влад Філімонов.

Перші випуски програми чекайте вже в травні на телеканалі "Україна".

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