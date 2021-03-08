Анатолій Анатоліч з сім'єю розсекретили стать трєтьої дитини

Телеведучий зробив це в прямому ефірі

Під час святкового випуску програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", присвяченого Міжнародному жіночому дню, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною та дітьми дізнались стать їхньої третьої дитини.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч вперше розповів про втрату близької людини.

Ранок 8 березня сім'я популярного ведучого запам'ятає на все життя. Адже саме сьогодні в студії програми "Ранок з Україною" на очах всієї країни вони з'ясували стать дитини. За словами Анатолія Анатоліча, він дуже нервував в очікуванні побачити сім'ю в студії і перед розкриттям такого великого секрету.

Анатолій Анатоліч з сім'єю Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Молодша дочка телеведучого – Лоліта без коливань зазначила, що хотіла б мати братика, а ось її сестра Аліса зі своїми уподобаннями не визначилася. Молоді батьки не коментували своїх очікувань, а відразу розрізали торт, всередині якого і переховувався головний секрет.

"Це хлопчик! Це так круто, але я поки не розумію, як це. Дівчата, ви зрозуміли, у нас буде хлопчик?" – звернувся до своєї сім'ї ведущий Анатолій Анатоліч в програмі "Ранок з Україною".

Анатолій Анатоліч з сім'єю

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Досвідчені в питанні виховання хлопчиків батьки, Григорій Герман і Володимир Остапчук, привітали сім'ю з такою подією і запевнили молодого батька, що тепер в їхній сім'ї буде не тільки цікавіше, але й набагато голосніше, так як іграшок і дитячих уподобань стане ще більше.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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