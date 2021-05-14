15 годин переїздів в день: Анатолій Анатоліч розповів, як знімають тревел-шоу Всюди люди

Робочий день телеведучого починається о 7 ранку, а зйомки тривають до вечора. Відпочинком такий графік точно не назвеш!

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телеканал "Україна" продовжує роботу над шоу "Всюди люди". Ведучий проекту Анатолій Анатоліч недавно відправився в країни Північної Америки, звідки розповів про особливості зйомок тревел-шоу.

Минулого тижня ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч відправився в Панаму. У своїх соцмережах ведучий демонстрував красу та дивовижі країни, про особливості життя якої зовсім скоро розповість у програмі "Всюди люди". Зараз телезірка знаходиться в сонячної Домінікані, звідки і розповів підписникам про труднощі своєї роботи.

"Дозвольте відверто. Зйомки тревел – це абсолютно не відпочинок. О 7:00 треба встигнути перекусити, тому що о 7:30 виїзд. І назад в готель о 20:30, і навіть без вечері – в номер спати. Вечірнє життя готелю я не бачив, хоча він і туристичний. І так по 12-15 годин переїздів і зйомок 8 днів поспіль. Мій вільний час тільки на світанку, о 6:00, коли я можу побігати і побути на самоті", – написав Анатолій Анатоліч в Instagram.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Крім того, телеведучий зазначив тривалі перельоти і обмеження для українців, які виникли в результаті пандемії.

"Назад в Україну летіти майже добу. І, наприклад, в аеропорту Амстердама треба буде посидіти 8 годин. Вийти в місто, навіть з тестами, ми не можемо. Для українців країна закрита, але це інша історія", – поділився ведучий.

За словами Анатолія Анатоліча – робота в будь-якому телевізійному проекті вимагає зусиль і гнучкості, але сказати, що щоденні ефіри "Ранку з Україною" даються легше він не може.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Так і з ранковим шоу, про яке багато хто думає, що ти провів ранок і кайфуєш, тому що цілий день вільний. Але мої близькі знають, який я вичавлений, як лимон, після ефірів, а в кінці робочого тижня, в п'ятницю ввечері ні про які тусовках мова не йде. Хочеться просто виспатися, – зазначив Анатолій Анатоліч в соцмережах. – Але не дивлячись на це, у мене реально крута робота, дуже складна (можете не вірити), але надзвичайно цікава! За що я вдячний долі, трохи собі і всім, хто зустрічався на моєму шляху".

Проте всі зусилля ведучого виправдані, адже в тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч розповість неймовірні історії далеких країн, познайомить з їх жителями, законами та умовами життя. А ще розвінчаємо всі стереотипи і уявлення про різні міста і країни.

Анатолій Анатоліч на зйомках в Домінікані – дивіться відео:

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