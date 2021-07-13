Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині великий білий Гелендваген: фото

Телеведучий зробив своїй дружині Юлі, яка зараз знаходиться 39-му тижні вагітності, великий сюрприз – білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу

Анатолій Анатоліч зробив своїй дружині Юлі сюрприз - ведучий купив їй Гелендваген / Фото: instagram.com/yulattt

Ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч, який зовсім скоро стане батьком втретє, подарував своїй вагітній дружині Юлі великий білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу. Свіжі фото з'явилися на сторінці Юли в Instagram.

Моя опора і підтримка, мій тил. Не знаю, як тобі вдається кожного разу мене дивувати і радувати, але я дуже ціную твої вчинки і надзвичайно вдячна долі за тебе! Я люблю тебе і пишаюся тим, яку міцну сім'ю ми змогли побудувати. Сьогодні ти в черговий раз довів мене до сліз щастя. І зізнаюся, що з такими сюрпризами я готова народити тобі ще парочку дітей, – звернулася до чоловіка Юла.

Юла отримала в подарунок від чоловіка автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу / Фото: instagram.com/yulattt

Автомобіль, прикрашений чорним бантом, став для Юли справжнім сюрпризом. Від емоцій вона не змогла стримати сліз і зізналася в своєму Instagram, що дуже мріяла про таке авто.

Гелендваген – бо син. Білий – тому що для моєї Юли, – лаконічно прокоментував Анатолій Анатоліч.

Зараз Юла знаходиться на 39-му тижні вагітності – їхній з Анатолій Анатоліч син може народитися найближчим часом. Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта.

Раніше Анатолій Анатоліч зізнався, що планує назвати сина незвичайним ім'ям. Телеведучий поділився, що вперше планує бути присутнім на пологах.

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