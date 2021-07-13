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Анатолій Анатоліч подарував вагітній дружині великий білий Гелендваген: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
13 липня, 18:10
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Телеведучий зробив своїй дружині Юлі, яка зараз знаходиться 39-му тижні вагітності, великий сюрприз – білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу
Анатолій Анатоліч зробив своїй дружині Юлі сюрприз - ведучий купив їй Гелендваген
Анатолій Анатоліч зробив своїй дружині Юлі сюрприз - ведучий купив їй Гелендваген / Фото: instagram.com/yulattt

Ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч, який зовсім скоро стане батьком втретє, подарував своїй вагітній дружині Юлі великий білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу. Свіжі фото з'явилися на сторінці Юли в Instagram.

Моя опора і підтримка, мій тил. Не знаю, як тобі вдається кожного разу мене дивувати і радувати, але я дуже ціную твої вчинки і надзвичайно вдячна долі за тебе! Я люблю тебе і пишаюся тим, яку міцну сім'ю ми змогли побудувати. Сьогодні ти в черговий раз довів мене до сліз щастя. І зізнаюся, що з такими сюрпризами я готова народити тобі ще парочку дітей, – звернулася до чоловіка Юла.

Юла отримала в подарунок від чоловіка автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу
Юла отримала в подарунок від чоловіка автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу / Фото: instagram.com/yulattt

Автомобіль, прикрашений чорним бантом, став для Юли справжнім сюрпризом. Від емоцій вона не змогла стримати сліз і зізналася в своєму Instagram, що дуже мріяла про таке авто.

Гелендваген – бо син. Білий – тому що для моєї Юли, – лаконічно прокоментував Анатолій Анатоліч.

Зараз Юла знаходиться на 39-му тижні вагітності – їхній з Анатолій Анатоліч син може народитися найближчим часом. Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. У подружжя також є дві дочки: 10-річна Аліса і восьмирічна Лоліта.

Раніше Анатолій Анатоліч зізнався, що планує назвати сина незвичайним ім'ям. Телеведучий поділився, що вперше планує бути присутнім на пологах.

Дивіться відеосюжет про те, які подарунки дарують одн одному знаменитості:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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