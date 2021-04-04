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Анастасію Приходько підозрюють у вагітності: коментар співачки

Сьогодні, 09:02

33-річна зірка тільки підігріла чутки про себе

Кілька тижнів тому в одному з ефірів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" ведучий Володимир Остапчук сказав, що одна з учасниць проекту вагітна.

Тоді Олег Винник припустив, що це може бути Бабка. Вчора вона покинула шоу і прокоментувала чутки про те, що вона при надії.

У півфіналі найпопулярнішого на українському телебаченні шоу "Маска" розсекретили відразу чотирьох знаменитостей. Серед них була Анастасія Приходько, яка ховалася в костюмі Бабки.

Анастасія Приходько на шоу "Маска"
Анастасія Приходько на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

У співачки запитали – чи дійсно вона чекає на дитину. На що та зніяковіло заусміхалася і відповіла: "Це особисте". У зіркових детективів немає сумнівів – Приходько невдовзі стане мамою!

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Зазначимо, що в Анастасії Приходько вже є двоє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 році Приходько повінчалася зі своїм чоловіком у церкві.

Нещодавно ми також писали, що Анастасія Приходько звинуватила скандального російського продюсера в расизмі.

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вагітність Анастасія Приходько шоу Маска
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