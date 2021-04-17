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Анастасія Приходько відновлює музичну кар'єру і готує нову пісню

Сьогодні, 13:18

Артистка після довгої паузи повертається у шоу-бізнес. Приходько заінтригувала шанувальників виходом нової композиції

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно втретє стала мамою, готова повернутися у шоу-бізнес і зараз працює над новою піснею. Про це артистка заявила в Instagram.

"Я готуюся до того щоб знову повернутися до творчої діяльності. Для мене це вкрай важливо і мені це дуже хочеться. Я розчиняюся на сцені, і мені здається – доторкаюся до верхівок зірок", – пише Приходько.

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

За словами співачки, її особиста мрія – це композиції в жанрі рок, адже він росла на піснях багатьох відомих радянських рок-музикантів, проте зараз артистка готова відновити кар'єру з треками в тому жанрі, з якого починала свій творчий шлях.

"І вже працюю над піснею, яка сподобалася мені просто з перших нот", – заінтригувала шанувальників артистка.

Анастасія Приходько розпочала музичну кар'єру 2005 року. 2007-го перемогла на російській "Фабриці зірок". 2009 року представила Росію на "Євробаченні" з піснею "Мамо". 2018 року Анастасія Приходько завила про завершення кар'єри співачки і намір стати політиком.

Раніше Анастасія Приходько розповіла, як приховувала вагітність.

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