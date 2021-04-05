Анастасія Приходько прокоментувала чутки про третю вагітність
Співачка відповіла на найпопулярніше питання
Цієї суботи в півфіналі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили Анастасію Приходько , яка ховалася в костюмі Бабки. Кілька тижнів тому в одному з ефірів ведущий проєкту Володимир Остапчук сказав, що одна з учасниць проекту вагітна. І зіркові детективи припустили, що саме загадкова Бабка при надії.
Раніше на питання про вагітність, Анастасія Приходько не давала однозначної відповіді, а говорила, що це особисте.
Тепер же в Instagram співачка спростувала чутки про свою третю вагітність.
"Чи не бачите, що я не вагітна ?! Чи не вагітна! Бачите, яка фігура – тоненька, истонченная вся", – сказала Приходько.
Раніше ми розповідали, що Анастасія Приходько підтримала учасницю від Росії на "Євробаченні – 2021".
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