Після скандалу з прапором України alyona alyona показала еротичне фото і заговорила про репутацію
Артистка показала ще одну пародію на знаменитість, лежачи на підлозі. Шанувальники неоднозначно поставилися до нової провокації реперки
Реперка alyona alyona продовжує знімати фотопародіі на інших зірок. І якщо минулого разу артистка спровокувала Мережу своїм голим фото з прапором України, то тепер вона оголилася лише до купальника. Реперка позувала в чорних босоніжках на шнурівці та з розпущеним волоссям, лежачи на підлозі, як Азілія Бенкс.
До опублікованого фото в Instagram, alyona alyona прикріпила своє питання. Вона поцікавилася у шанувальників, чи може артист публічно помилятися.
"Коли відмиваєш свою репутацію – я чую галас. Чи має артист право публічно помилитись? А як щодо прощення?" – написала alyona alyona.
У коментарях підписники артистки влаштували справжню дискусію. Деякі вважають, що співачка має на увазі під цим текстом своє скандальне фото з прапором України, яке сама соцмережа видалила зі скарг користувачів.
- "Для чого помилятися? Контролюй себе!"
- "Кожна людина має право на помилку"
- "Звичайно, якщо він щиро просить вибачення, а не через те що його кар'єра під загрозою"
- "Після так званого патріотизму вам трохи важко то зробити"
Раніше українські зірки стали ляльками Барбі.
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