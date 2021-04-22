Після скандалу з прапором України alyona alyona показала еротичне фото і заговорила про репутацію

Артистка показала ще одну пародію на знаменитість, лежачи на підлозі. Шанувальники неоднозначно поставилися до нової провокації реперки

Реперка alyona alyona продовжує знімати фотопародіі на інших зірок. І якщо минулого разу артистка спровокувала Мережу своїм голим фото з прапором України, то тепер вона оголилася лише до купальника. Реперка позувала в чорних босоніжках на шнурівці та з розпущеним волоссям, лежачи на підлозі, як Азілія Бенкс.

До опублікованого фото в Instagram, alyona alyona прикріпила своє питання. Вона поцікавилася у шанувальників, чи може артист публічно помилятися.

Нова пародія alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Коли відмиваєш свою репутацію – я чую галас. Чи має артист право публічно помилитись? А як щодо прощення?" – написала alyona alyona.

У коментарях підписники артистки влаштували справжню дискусію. Деякі вважають, що співачка має на увазі під цим текстом своє скандальне фото з прапором України, яке сама соцмережа видалила зі скарг користувачів.

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