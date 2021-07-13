Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Спорт Life Лайфхакер Техно

Канни-2021

З ким Том Круз

Стан МакSим

Найдорожче

Розбірки Джеджули

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

alyona alyona пояснила свій фіт з Кастою: Вони сказали, їм соромно за Росію

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 липня, 08:40
Копіювати лінк
Цього року російський гурт Каста випустив альбом, в записі якого взяла участь alyona alyona. Після хвилі хейту, виконавиці довелося виправдатися і пояснити свою позицію
alyona alyona заявила, що більше не буде співпрацювати з російськими артистами
alyona alyona заявила, що більше не буде співпрацювати з російськими артистами / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona записала фіт з російським гуртом "Каста", який вийшов в deluxe версії альбому "Чорнило восьминога". Участь у записі цієї роботи також взяли Іван Дорн, "Баста" і російський репер Рем Дигга, що підтримує терористів на Донбасі.

Після цього на Альону обрушилася хвиля хейту в соцмережах. Виконавиця оприлюднила пост в Instagram, де пояснила свою позицію стосовно колаборацій з російськими артистами.

Каста – один з небагатьох музичних гуртів Росії, який відкрито протестує проти путінського режиму, випускає кліпи в підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги і відкрито говорять про свою позицію. Вони одні з небагатьох, хто сказали "нам соромно за Росію", коли у нас анексували Крим, – написала alyona alyona.

Вона зазначила, що "Каста" є однією з її улюблених груп і що їй також пропонують співпрацю дуже багато інших російських артистів, але вона їм відмовляє:

Якщо говорити про Росію, то ми принципово туди жодного разу не їздили ні для інтерв'ю, ні для концертів, хоч пропозицій вагон. Якщо хтось приїжджав в Україну, і СБУ їх пропускала – ми могли співпрацювати, але принципово українською мовою. Ніяких фінансових умов і рублів ніколи не було.

Зазначимо, що в альбомі "Касти" Альона виконує свою частину в треку українською.

Реперка також звинуватила ЗМІ в тому, що вони скористалися інфоприводом і поклали на неї відповідальність за стосунки "Касти" з "Бастою" і Рем Діга.

Маючи повну картину на руках, я роблю висновки і тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним, – написала alyona alyona.

Підписники в коментарях підтримали реперку та її позицію:

  • "Хочу вас підтримати. Ви відповідальна виключно за свої дії. Прикро, що вам намагаються нав'язати купу негативу"
  • "Артист з позицією – рідкість. Дякую за творчість і повагу до своїх людей"
  • "Альона, не виправдовуйтесь. Все ок. Люблю вас і поважаю вашу творчість в першу чергу"

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Дивіться в ролику, як alyona alyona відкрила свою музичну компанію:

Раніше alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти