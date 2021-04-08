alyona alyona кардинально змінила імідж і представила новий альбом Galas

Реп-виконавиця записала фіти з закордонними артистами

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка позувала оголеною, прикрившись прапором України, кардинально змінила імідж – дівчина перефарбувала волосся в фіолетовий колір. Але це не головний сюрприз від артистки своїм шанувальникам – alyona alyona презентувала свій новий альбом Galas.

До нього увійшло 15 композицій, з яких 11 – фіти з артистами з Мексики, Австралії, Канади, Аргентини та інших країн, а також – з українським мультіартистом MONATIK!

"Сьогодні я презентую нову себе і починаю новий етап своєї творчості, що відобразиться як на внутрішньому, так і на зовнішньому образі. Разом з командою ми хочемо оновити свою історію. Ми запускаємо Galas", – каже артистка в Instastories.

alyona alyona Відео: facebook.com/alyona.alyona.official

Сьогодні, 8 квітня, реп-виконавиця також презентувала кліп на трек "Читаю реп". Ця композиція розповідає про українців, які виїхали з рідної країни в пошуках кращого життя.

Зазначимо, що для PR-кампанії нового альбому артистка пародіювала своїх колег. Таким чином, alyona alyona скопіювала фото Наді Дорофєєвої, а також знаменитих американських співачок Бейонсе і Майлі Сайрус.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися