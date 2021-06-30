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alyona alyona більше ніколи не працюватиме з російськими артистами: Я влипла в халепу

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 червня, 18:56
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Через кілька тижнів після прем'єри гучного треку, записаного в колаборації з гуртом "Каста", реперка заявила, що не буде співпрацювати із зірками з Росії
alyona alyona
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Після того як реп-виконавицю alyona alyona захейтили за те, що вона записала трек "Врун-Врун" з гуртом "Каста", реперка вирішила більше ніколи не співпрацювати з російськими артистами. За словами артистки, вона потрапила в халепу і не очікувала, що шанувальники так відреагують. А поки знаменитості розбираються, не втрачайте час в літні спекотні дні та вирушайте в поїздку по місцях Київщини на електрокарі Jaguar.

Про це alyona alyona розповіла під час автограф-сесії, уривок з якої був опублікований на YouTube-каналі громадянського руху "Відсіч".

"Я влипла в халепу. Зрозуміла, що хотіла добра, вийшло гірше", – сказала alyona alyona.

Реперка уточнила, що в Росії "більше ні з ким" співпрацювати. До цього вона пояснила, що хоч гурт "Каста" і російський, але артисти належать до опозиції та не підтримують владу Росії. Більше артистка не записуватиме треки з музикантами з Росії.

У записі нового альбому гурту "Каста" також взяв участь російський репер Рем Дігга, який підтримує терористів на Донбасі. Сам же гурт у 2015 році виступав в окупованому Криму.

Дивіться в ролику, як alyona alyona відкрила свою музичну компанію:

Раніше реперка зробила мотивуючу заяву до свого 30-річчя.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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