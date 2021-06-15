Алла не дарма тебе приглянула: чоловік Пугачової покращав і отримав дозу компліментів

Максима Галкіна на новому фото порівняли навіть з принцом Гаррі і Іллею Лагутенко з Мумій Троля. Але всі однозначно написали, що він красень

Максим Галкін нарвався на компліменти через свій зовнішній вигляд Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін нарвався на шквал компліментів, опублікувавши своє селфі в Instagram. "Всім гарного настрою", – підписав він знімок.

У відповідь же йому почали писати компліменти і говорити, як він покращав.

"Гарненький такий! Посмішка на мільйон","Симпотяга","Який милий","Який ви гарний. І вам гарного настрою","Люблю! Обажаю! Красунчик","Мені б у мої 23 виглядати так само свіжо, молодо і променисто","Класний мужик ти Максим. Алла не дарма тебе доглянула!" – пишуть підписники в соцмережах.

Алла Пугачова і Максим Галкін – найбільш високооплачувані артисти в Росії Фото: instagram.com/maxgalkinru

Хтось навіть порівняв шоумена з принцом Гаррі і Іллею Лагутенко – фронтменом групи "Мумій Троль". Але всі однозначно похвалили його усмішку і відзначили, що він покращав.

Тим часом Максима Галкіна і Аллу Пугачову знову розлучили – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що Максим Галкін поділився своїм улюбленим відео, на якому зображена його з Аллою Пугачовою дочка Ліза. У кадрі Лізі всього три з половиною рочки. Вона демонструє свої знання французької мови.

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