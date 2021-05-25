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Аліна Гросу висловилась про рідну мову: Максимально милозвучна та близька до душі

Сьогодні, 08:01

25-річна артистка поміркувати про значення рідної мови в її творчості після отримання нагороди "Українська пісня року"

Українська співачка Аліна Гросу
Українська співачка Аліна Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

25-річна співачка Аліна Гросу, яка недавно підтвердила свій новий роман, отримала нагороду "Українська пісня року" і поміркувати про значення рідної мови у її творчості.

Фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: GROSU / Instagram

На церемонії нагородження у Києві артистка засвітилась в компанії естрадного виконавця Михайла Поплавського і поп-співака Олега Винника.

Фото: GROSU / Instagram

"Це надихає мене, дарує бажання створювати нові україномовні пісні, бо наша рідна мова максимально милозвучна й близька до душі", – написала Аліна Гросу.

Підписники артистки привітали її з новою нагородою і побажали успіхів у майбутньому, а також засипали компліментами.

"Розумниця. Рада за тебе. Найкраща співачка нашої країни", "Аліно, сонце, вітаю тебе з цією прекрасною нагородою", "Найкрасивіша дівчина України", "Гідна і заслужена нагорода", – пишуть у коментарях під фото шанувальники Аліни.

Нагадаємо, Гросу прожила разом зі своїм чоловіком Олександром Комковим всього півроку. Вони одружилися влітку 2019 року, а вже до зими розійшлися. Причиною розлучення Олександр назвав "обопільну згоду".

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Джерело: Сьогодні
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