Аліна Гросу опублікувала рідкісні фото в купальнику – як виглядає фігура співачки

Аліна Гросу, яка нещодавно відсвяткувала день народження з бойфрендом , вирушила на відпочинок до Одеси. На березі моря артистка влаштувала імпровізовану фотосесію в купальнику. У себе в Instagram поділилася яскравими фото.
Аліна Гросу позувала в чорному роздільному купальнику, який вигідно підкреслив її груди і струнку фігуру.
"Трошки спеки і засмаженого тіла", – підписала кадри артистка
Аліна Гросу не так часто в Instagram публікує фото з купальнику, так що кадри з імпровізованої фотосесії підписники оцінили.
- "Фігурка вогонь"
- "Красива дуже. Гарного відпочинку"
- "Круте тіло. Заздрю в хорошому сенсі"
- "Аліна створена для гарячих фотосесій"
Варто зазначити, нещодавно артистка зізналася, що з початку пандемії ще не була за кордоном .
"Я трохи сумую за далеким подорожам, проте розумію, що все це можна знайти і в Україні – і гори, і море. Тому, я вважаю, що знайти класне місце для відпочинку можна нікуди не вилітаючи", – зізналася Аліна Гросу.
Раніше співачка розкрила секрет, як стежить за фігурою.
"Займаюся спортом під струмом. Це коли на тебе чіпляють спеціальне приладдя і надходить струм. Змочують, пускають імпульси і у тебе скорочуються м'язи – ти дуже-дуже швидко підтягується. Менше целюліту, його взагалі може не бути, тобто фігура стає дуже підтягнута" , – розповіла Аліна Гросу.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Зірковий шлях":
Раніше Аліна Гросу зізналася, що напророкувала собі розлучення.