Аліна Гросу опублікувала рідкісні фото в купальнику – як виглядає фігура співачки

Популярна українська актриса і співачка Аліна Гросу похвалилася стрункою фігурою в новій фотосесії, яку артистка влаштувала на березі моря

Аліна Гросу показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу, яка нещодавно відсвяткувала день народження з бойфрендом , вирушила на відпочинок до Одеси. На березі моря артистка влаштувала імпровізовану фотосесію в купальнику. У себе в Instagram поділилася яскравими фото.

Аліна Гросу позувала в чорному роздільному купальнику, який вигідно підкреслив її груди і струнку фігуру.

"Трошки спеки і засмаженого тіла", – підписала кадри артистка

Аліна Гросу поділилася фото з відпочинку / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу похвалилася фігурою / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу позувала на березі моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу в Одесі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу показала фігуру / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу влаштувала фотосесію на березі моря / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу не так часто в Instagram публікує фото з купальнику, так що кадри з імпровізованої фотосесії підписники оцінили.

"Фігурка вогонь"

"Красива дуже. Гарного відпочинку"

"Круте тіло. Заздрю в хорошому сенсі"

"Аліна створена для гарячих фотосесій"

Варто зазначити, нещодавно артистка зізналася, що з початку пандемії ще не була за кордоном .

"Я трохи сумую за далеким подорожам, проте розумію, що все це можна знайти і в Україні – і гори, і море. Тому, я вважаю, що знайти класне місце для відпочинку можна нікуди не вилітаючи", – зізналася Аліна Гросу.

Раніше співачка розкрила секрет, як стежить за фігурою.

"Займаюся спортом під струмом. Це коли на тебе чіпляють спеціальне приладдя і надходить струм. Змочують, пускають імпульси і у тебе скорочуються м'язи – ти дуже-дуже швидко підтягується. Менше целюліту, його взагалі може не бути, тобто фігура стає дуже підтягнута" , – розповіла Аліна Гросу.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Зірковий шлях":

Раніше Аліна Гросу зізналася, що напророкувала собі розлучення.