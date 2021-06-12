Аліна Гросу стала Круеллою! Дивіться бекстейдж кліпу Малинові губи

Співачка поділилася в Instagram кадрами зі зйомок нового кліпу. Їй дуже пасує новий колір волосся!

Аліна Гросу показала кадри зі зйомок нового кліпу Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу, яка днями відсвяткувала 26-й день народження, поділилася кадрами зі зйомок нового кліпу. В Instastories співачка опублікувала кілька фото і відео, на яких вона зображена в крутому образі. Ми такого точно не очікували!

Судячи зі знімків, Аліна в новому відео з'явиться в образі Круелли Де Віль. Так, цей та сама лиходійка з фільму "101 далматинець".

Аліна Гросу знімає кліп в образі Круелли Фото: instagram.com/alina_grosu

Гросу показала наполовину рожеве і наполовину біле волосся, довгу сукню з леопардовим принтом, а ще двох далматинців!

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Аліна Гросу показала, як знімає новий кліп Фото: instagram.com/alina_grosu

Так, у Круелли волосся чорно-біле, та не варто забувати, що пісня Аліни Гросу називається "Малинові губи". Ось і колір відповідний.

Дуже чекаємо на прем'єру нового кліпу Аліни, щоб побачити її несподіваний образ у всій красі!

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