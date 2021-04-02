Аліна Гросу представила пісню українською мовою і пообіцяла випустити ще (відео)

Трек отримав назву "Міріада"

Співачка і актриса GROSU (Аліна Гросу), яка зізналася, що напророкувала собі розлучення, презентувала нове mood-video на довгоочікуваний україномовний трек "МІРІАДА". Зазначимо, що довгий час шанувальники просили артистку випустити трек українською, і ось, їхня мрія здійснилася.

Підготовка до зйомки проходила в дуже стислі терміни, а процесом роботи керувала сама Гросу.

За словами Аліни, "МІРІАДА" – це історія про безмежне і всепоглинаюче кохання до чоловіка. Співачка також анонсувала вихід ще декількох пісень українською мовою.

"Я отримувала багато повідомлень в соціальних мережах з проханням випустити пісню українською. Відстежувала сотні варіантів "демок", шукала щось особливе, мелодійне..."МІРІАДА" – саме та робота, з якою я починаю серію україномовних релізів", – поділилася Гросу.

Нагадаємо, Аліна Гросу розповіла, що не так з костюмом Троянди на шоу "Маска".

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