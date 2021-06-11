Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)
Співачка провела святковий день з близькими і друзями, серед яких був Віталій Козловський та Камалія. Вона написала пост-подяку всім, хто знаходиться поруч і робить її щасливою
Українська співачка Аліна Гросу відсвяткувала свій 26-й день народження в колі найближчих друзів і в обіймах з коханою людиною. Фото зі святкування вона опублікувала в Instagram.
"Друзі мої, дякую вам за ваші поздоровлення, за стільки приємних і красивих слів, за те що знайшли час, за неймовірний подарунок – вашу любов! Я ціную те, що наша дружба перевірена роками і ми вже стільки років разом, за щирість і відданість. І спасибі моїй родині і моїм улюбленим батькам – ви моє щастя і моя гордість", – підписала знімки співачка.
На фото вона позувала зокрема зі співаком Віталієм Козловським і співачкою Камалією.
А на одному зі знімків Гросу позує в обіймах свого коханого Романа Полянського.
"Спасибі, my love, за чудеса, за чарівне минуле, сьогодення і майбутнє", – підписала вона фото, на якому Роман ніжно обіймав її за талію і цілував на тлі красивого неба.
Підписники назвали їх гарною парою і навіть знайшли якусь зовнішню схожість.
Аліна також подякувала підписникам за приємні слова та побажання, сказавши, що вони її дуже надихають.
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Раніше Гросу назвала роман з Полянським головним досягненням минулого року.
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