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Аліна Гросу, Alyosha та Володимир Остапчук з дружиною пройшлися подіумом Вишиванка DAY: як все було

Сьогодні, 07:00

Актори, співаки і телеведучі в найрізноманітніших вишиванках дефілювали подіумом КВЦ "Парковий" Viewpoint by Parkovy

Показ вишиванок на «Вишиванка DAY»
Показ вишиванок на «Вишиванка DAY»
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

20 травня в Києві відбувся показ традиційних українських убрань, приурочений до Всесвітнього дня вишиванки. Народне свято організували телеканал "Україна 24" і новини "Сьогодні" за участю зірок шоубізнесу. Актори, співаки і телеведучі в найрізноманітніших вишиванках дефілювали червоною доріжкою під відкритим небом на новій локації КВЦ "Парковий" Viewpoint by Parkovy.

В ошатному вбранні на червоній доріжці з'явилися: Володимир і Христина Остапчук, Тарас Цимбалюк, Аліна Гросу, Діма Коляденко, Євген Клопотенко, Тарас Тополя, Alyosha, Олексій Тритенко, Слава Красовська, Людмила Ардельян, Наталя Денисенко, Амадор Лопес, Катерина Бужинська, Наталя Васько, Анастасія Приходько, Євген Янович, Поліна Ткач і багато інших.

"Круто, що сьогоднішнє свято і наш "Вишиванка DAY" показують нам і всій країні, що вишиванка – це не просто традиція. Це дуже яскраво, самобутньо, стильно і модно! Адже зазвичай ми представляємо вишивку в червоно-чорних кольорах, а тут ми показали і побачили все різноманіття вишиванок від рожевої сукенки, як у Христини, до червоних, чорних, білих, жовтих, синіх варіацій... Це дуже круто!" – зазначив ведучий гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук.

Таку думку поділяє і дружина зіркового телеведучого. "Дуже приємно було взяти участь в такому патріотичному і до того ж неймовірно красивому заході. До речі, у нас з Володимиром вийшов дуже гармонійний сімейний look, який я б повторювала знову і знову!" – додала Христина Остапчук.

Володимир і Христина Остапчук
Володимир і Христина Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Українські знаменитості довели, що вишиванки з різноманітністю орнаментів, візерунків і квітів можна вдало поєднувати з модними джинсами, кедами і аксесуарами. На святковому показі зірки демонстрували як трендові дизайнерські моделі традиційного одягу, так і справжні сімейні реліквії, які передаються від покоління до покоління.

"Вишиванку, яку я сьогодні представляла, моя мама вишила в 17 років своїми руками з тканини, яку пошила моя бабуся. Вона до війни працювала швачкою, потім її забрали до німецького концтабору, а коли все закінчилося, вона дуже багато шила для сім'ї. Так бабуся пошила для мами сорочку, а моя мама власноруч вишила її. Тому, коли мені запропонували брати участь у "Вишиванка DAY", я відразу подумала, що одягну цю сорочку тому, що вона, можливо, на тлі інших суконь виглядала скромною, але її сила і її історія для мене дуже цінні", – розповіла актриса Наталя Денисенко.

Свій образ вона доповнила дукачем – точною копією 19-го століття, зі срібла. Такі дукачі носили заможні жінки на Чернігівщині.

"Я з Чернігова, тому ось саме такий дукач я взяла в одного з колекціонерів. А решта – це мій стилізований сучасніший look. Мені дуже сподобався сьогоднішнє свято, прекрасна атмосфера, всі були такі гарні, і мені здається, що треба частіше такі покази робити", – поділилася актриса.

Актриса Наталя Денисенко
Актриса Наталя Денисенко
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зокрема, на червоній доріжці можна було побачити вбрання, в узорах яких закодовані щастя, родючість, достаток, процвітання і мир.

"У мене сьогодні особлива вишиванка. З буковинським орнаментом. Для мене вона символізує любов до мого рідного краю. Тому вибрала саме цю", – розповіла співачка Аліна Гросу.

Співачка Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Останнім часом вишиванки і орнаменти почали популяризувати, але й спрощувати одночасно. Орнаментами прикрашають різні речі: від шкарпеток до нижньої білизни. Це, на мою думку, знецінює значення символів і їх історію. Вишиванка, в якій я дефілювала, прикрашена орнаментами, які символізують жіноче і чоловіче начало, народження нового життя, материнство. Для мене це дуже символічно!" – поділилася співачка Alyosha.

Підтримує думку дружини співак Тарас Тополя."Вишиванка – це один із символів, серйозних символів, який об'єднує українців. І тому дуже важливо цього дня одягати своє українське гарне вишите вбрання і задавати такий гарний святковий модний тренд для всієї країни. Щоб кожен діставав вишиванку, одягав і з хорошим настроєм показував, що він українець! А потім і на інші свята! Українське – це вже тренд", – каже співак.

У співака будинку є три вишиванки. Але для показу він вибрав іншу, тому що вона йому дуже сподобалася своїм орнаментом і ошатністю. Такі геометричні візерунки, здається, властиві Гуцульщині та Івано-Франківську, каже Тарас.

Співак Тарас Тополя і співачка Alyosha
Співак Тарас Тополя і співачка Alyosha
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"З Оленою дефілювали весело. Звичайно, поняття "дефіле" це ближче до Олени, ніж до мене, я це робив, по суті, вдруге в житті. А вперше, до речі, на "Вишиванка DAY" 2019 року. Але мені здається, ми впоралися із завданням", – розповів фронтмен гурту" Антитіла" Тарас Тополя.

Традицію відзначати цей день урочистим показом вишиванок розпочали телеканал "Україна" і новини "Сьогодні" 2019 року. Торік під час карантину команда створила святковий арт-проєкт онлайн, залучивши відомих дизайнерів і зірок. Цього року вдалося поєднати закритий показ з дотриманням всіх протиепідемічних вимог і онлайн-формат.

Подивитися трансляцію зіркового дефіле можна на ютуб-каналі "Україна 24".

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Крім цього, раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі ВишиванкаDAY-2021

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Джерело: Сьогодні
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