Ведучий телеканалу Україна поділився в соціальній мережі фото, на якому позує на іграшковій конячці в дитинстві. Шанувальники назвали його маленьким дивом

Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні на телеканалі "Україна", Олексій Суханов не часто балує підписників власними дитячими фото. Але нещодавно вирішив показати, яким був в юні роки.

Ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов поділився в соціальній мережі фото, на якому позує на іграшковій конячці в дитинстві.

Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Напевно, це єдиний випадок в дитинстві, коли мене вмовили всістися на цього дерев'яного коня, щоб зробити фотографію. Весь час до 8-го класу це була дитина, якого не було чутно, тому що він завжди вибирала тихий куточок, звідки ніхто не міг його затягнути на якийсь захід зі святковим виконанням віршів і пісень, період так званої творчості почався набагато пізніше" , – підписав фото Олексій Суханов.

"Маленьке диво", "Сонечко маленьке, але сумне", "Ангелятко" – прокоментували фоловерів знімок ведучого телеканалу "Україна".

Раніше ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою. Все це відбувалося під час зйомок серіалу "Люся інтерн". Це комедійний серіал, створений за форматом популярного ситкому "Друга спроба Керол", права на який належать ViacomCBS Global Distribution Group.