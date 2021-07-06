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Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 липня, 15:22
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Ведучий телеканалу Україна поділився в соціальній мережі фото, на якому позує на іграшковій конячці в дитинстві. Шанувальники назвали його маленьким дивом
Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото
Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить у будні на телеканалі "Україна", Олексій Суханов не часто балує підписників власними дитячими фото. Але нещодавно вирішив показати, яким був в юні роки.

Ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов поділився в соціальній мережі фото, на якому позує на іграшковій конячці в дитинстві.

Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото
Олексій Суханов вперше показав своє дитяче фото / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Напевно, це єдиний випадок в дитинстві, коли мене вмовили всістися на цього дерев'яного коня, щоб зробити фотографію. Весь час до 8-го класу це була дитина, якого не було чутно, тому що він завжди вибирала тихий куточок, звідки ніхто не міг його затягнути на якийсь захід зі святковим виконанням віршів і пісень, період так званої творчості почався набагато пізніше" , – підписав фото Олексій Суханов.

"Маленьке диво", "Сонечко маленьке, але сумне", "Ангелятко" – прокоментували фоловерів знімок ведучого телеканалу "Україна".

Раніше ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою. Все це відбувалося під час зйомок серіалу "Люся інтерн". Це комедійний серіал, створений за форматом популярного ситкому "Друга спроба Керол", права на який належать ViacomCBS Global Distribution Group.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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