Олександр Скічко про те, чи сумує за телебаченням і як йому працюється в Черкасах: Я не став іншим

Екстелеведучий телеканалу "Україна" і тепер вже голова Черкаської ОДА Олександр Скічко розповів про специфіку роботи на новій посаді та про те, чому сумує за телебаченням

Сьогодні, 28 квітня, колишньому шоумену і телеведучому телеканалу "Україна" Олександру Скічко, який був призначений главою Черкаської ОДА в січні цього року, виповнюється 30 років. Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" Олександр розповів про те, як тепер змінилося його життя і головне, чи сумує він за роботою телеведучим.

Саме з "Зіркового шляху" починався шлях Олександра Скічко. У 2019 м він увійшов до складу Верхової Ради, а два місяці тому його призначили на посаду голови Черкаської області – його рідного регіону.

За словами Олександра, одна з головних причин, чому він зайняв цю посаду – це розвиток рідного регіону. Наприклад, торік їм вдалося побудувати більший кілометраж доріг, ніж було побудовано за останні 10 років. Було 192 кілометри, а за минулий рік – 240 кілометрів. Разом з тим мало хто вірить в туризм в Черкаській області.

Олександр Скічко в Черкасах Фото: instagram.com/aleksandrskichko

"Коли я говорю про розвиток туризму на Черкащині з людьми, вони кажуть: ну який туризм? В нас же немає доріг, паралельні процеси, які мають рухатися. Ми будуємо дороги, ми розвиваємо туризм, ми робимо промо. Да, в нас немає грошей. Ми відверто це розуміємо. Потрібно подумати, як зробити так, щоб без грошей, або ж знайти їх, залучити з приватних інвестицій. Ось це було б правильно. І ми над цим працюємо", – поділився Скічко.

Дружина Олександра Скічко, Єлизавета Юрушева зізналася, що вже теж дуже полюбила цей регіон. При цьому, попри нову посаду її чоловіка, вона не може згадати період в житті, коли вони б бачилися частіше, ніж зараз.

"І звичайно, як би іноді не хотілося Саші пред'явити. Я не можу цього навіть сказати, тому що весь вільний час він приділяє нам", – сказала Єлизавета.

Олександр і Єлизавета Скічко Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

А ось щодо того, наскільки щасливий екстелеведучий Олександр Скічко зараз – він сказав, що намагається бути щасливим завжди. За словами Скічко, у нього є і сім'я, і робота, від якої він намагається отримувати задоволення.

"Безумовно бувають моменти, коли складно. Безумовно бувають моменти, коли хотілось би не робити 10 нікому не потрібних кроків для того, щоб досягти результату", – зізнався Олександр.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева з дітьми Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

На питання про те, чи сумує Олександр Скічко за телебаченням – він відповів, що сумує за позитивом. Сказав, що раніше його було більше.

"Ти зірка, в тебе все позитивно, тебе всі люблять. Я не став інший. Я по-іншому ставлюсь, інша відповідальність, я займаюся іншою роботою, але я залишився тою самою людиною", – пояснив Олександр Скічко.

Раніше дружина Олександра Скічко розповіла про переїзд з чоловіком в Черкаси.

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