Олександр Маршал госпіталізований в передінсультному стані

Напередодні артисту стало зле в його будинку в Барвисі

Рок-музикант і співак Олександр Маршал (справжнє ім'я – Олександр Міньков) госпіталізований у Підмосков'ї в передінсультному стані. Про це пише Telegram-канал Mash.



Повідомляють, що 63-річному музикантові, екссолісту гурту "Парк Горького" напередодні стало зле в його будинку в Барвисі. Лікарі приїхали на виклик і доставили Олександра до лікарні.

Олександр Маршал Фото: Facebook

Олександр Маршал відомий як учасник гуртів "Аракс", "Пилигримы", "Цветы" та "Парк Горького", а також як сольний виконавець. Зазначимо, що артист числиться в базі "Миротворця", а також внесений СБУ до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну за незаконний перетин державного кордону України.

Раніше ми повідомляли, що Михайла Боярського госпіталізували в Санкт-Петербурзі. Ми також писали, що російського актора Олександра Збруєва госпіталізували з пневмонією.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися