Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостічці"

Це питання мучило багатьох глядачів після побачення Олександра і Ксенії в пустелі

Олександр Еллерт, який підкорив серце Ксенії Мішиної в реаліті "Холостячка", зізнався, чи був у них з Мішиною секс під час зйомок проєкту.

Олександр Еллерт став героєм авторської програми "Зе Интервьюер" ведучого" Ранку з Україною " Анатолія Анатоліча. Інтимні подробиці розкрилися, коли Анатолій попросив Олександра розповісти про побачення з Мішиною, де вони вперше поцілувалися. Парочка не тільки поцілувалася, а й разом ночувала в наметі. Всіх шанувальників шоу в той момент цікавило питання: "Чи був інтим у Саші і Ксюши?"

"Це був переломний момент для мене, для Ксю і взагалі для проєкту "Холостячка". Сексу в наметі не було, і в рамках проєкту теж не було", – заявив Еллерт.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Нагадаємо, в фіналі проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта . Разом з ним у фіналі за серце Ксенії боровся Олексій Тригубенко.

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