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Акторка Ірина Веренич-Островська: Серіал Зломовчання шокує правдою про стосунки батьків і їхніх дітей

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 липня, 16:20
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Відома українська акторка Ірина Веренич-Островська розповіла про роботу в міжнародному українсько-хорватському проєкті, зйомки якого нещодавно проходили в Києві
Ірина Веренич-Островська
Ірина Веренич-Островська / Фото: пресслужба

Цьогоріч відбудеться прем'єра детективного серіалу "Зломовчання". Стрічка розповідає про київську бізнесвумен Ольгу (Ксенія Мішина), яка одного трагічного дня дізнається про зникнення своєї племінниці-підлітка. Жінка відправляється на пошуки дівчини. Слід доводить її аж до хорватського міста Осієк. Там Ольга знайомиться з місцевими поліцейським та журналістом, які активно розслідують подібні зникнення інших дівчат-підлітків. Згодом Ольга дізнається про існування кримінальної організації, яка викрадає дівчат з України для сексуального рабства в Європі. Головна героїня вирішує кинути виклик усьому цьому злодійському угрупуванню.

Матір зниклої дівчини, на пошуки якої відправляється Ольга, зіграла актриса Ірина Веренич-Островська. В ексклюзивному інтерв’ю вона розказала, як цей серіал навчить підлітків оминати кровожерливі лапи секс-індустрії, а також підкаже батькам, як знайти порозуміння з дітьми, що переживають перехідний вік. Акторка поділилася рецептом того, як креатив допомагає знайти відповідь на складні питання, як магія кіно робить людей щасливими і як Київ спрямовує своїх жителів у вірному напрямку.

Ви граєте сестру головної героїні. Чим унікальні стосунки саме сестер? Що таке можна отримати від сестри, чого не отримаєш більше ні від кого на світі?

У стосунках сестер у нашому серіалі дуже цікаво поєднується протилежне: протистояння і любов, легкі ревнощі та щира відданість одна одній. Та якими б неоднозначними не були ці стосунки — у складній ситуації сестри йдуть перш за все одна до одної.

Ірина Веренич-Островська і режисер Далібор Матаніч
Ірина Веренич-Островська і режисер Далібор Матаніч / Фото: прес-служба

За сюжетом донька вашої героїні зникає. Чи не було причиною цього зникнення те, що ваша героїня зробила якісь грубі помилки у вихованні своєї дитини?

Часто батьки бояться показатися слабкими перед своїми дітьми. І саме це дуже заважає налагодити взаєморозуміння. Наприклад, я особисто розповідаю сину не тільки про свої успіхи, яскраві прем’єри та оплески в театрі. Але й про невдалі проби, про відмови та інші складнощі. І це допомагає дитині зрозуміти правду про світ, у якому ми живемо. І це робить нас ближчими, адже він відчуває, що я з ним щира. Аліна, яку я зіграла у "Зломовчанні", не відкривалася своїй дитині. При цьому якщо дивитися на цю родину ззовні, то все в ній було ледь не ідеально. Дитина – доглянута, вдягнена і з гарною освітою. Однак при всьому цьому благополуччі їй не вистачало звичайної щирості й взаєморозуміння з матір’ю.

В ООН нарахували, що кількість українців, що потрапили в рабство за часи незалежності нашої країни, наближається до 300 тис. людей. Як серіал "Зломовчання" може стримати подальше зростання цієї статистики?

Не знаю, чи взагалі кіно покликане щось змінювати у світі. Фільми просто фіксують кульмінаційні моменти в нашому світі. Митці — не політики. Вони не можуть змінити світ. Натомість вони в силах дослідити ту чи іншу недугу і показати людям страшну правду про неї. "Зломовчання" показує, що жодна дівчина в нашому підступному світі не застрахована від зла. Тож коли ми стикаємося з сексуальним рабством і говоримо "Ця проблема мене не стосується", то ми глибоко помиляємося.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання"
Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ви покажете цей фільм своєму сину?

Обов’язково! Цей фільм важливо переглянути всім батькам і особливо підліткам. Адже закладені у ньому меседжі можуть застерегти підростаюче покоління від великого зла.

Хто у вашому серіалі сильніший: жінки чи чоловіки?

На перший погляд здається, що чоловіки. Але по мірі розвитку сюжету стає зрозуміло, що сила, яка спирається на жіночу м’якість, витримує значно більшу напругу.

З якими серіалами "Зломовчання" буде перегукуватися за стилем і атмосферою?

З "Картковим будинком".

Як працювалося з Ксенією Мішиною, яка виконала головну роль у серіалі?

Я не знаю, як то воно, мати сестру. Мабуть, тому я і актриса, щоб відчути життя іншої людини, яке тобі непритаманне, іноді – незрозуміле. Ще до майданчика, в домашній роботі над роллю, я багато думала над тим, що зробило мою Аліну і Ольгу такими, якими вони з’являються в кадрі. Прокручувала різні ситуації, які могли б передувати сценам, наповнюючись звичками моєї героїні, її характером, бажаннями, мріями, реакціями. І життя в кадрі з Олею, яку зіграла Ксенія Мішина, набуло для мене абсолютної зрозумілості і сенсу. Тепер це була моя сестра, така реальна, рідна, така близька і така далека…

Кадр з серіалу "Зломовчання"
Кадр з серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Знімальна група наполовину складалася з хорватів. Як було зі взаєморозумінням на знімальному майданчику?

Попри мовний бар’єр, ми просто чудово розуміли один одного. Наприклад, хорватський оператор Данко настільки сильно занурювався у стан артиста, який був перед об’єктивом, що в певних сценах просто дихав в унісон з актором. Я під час фільмування відчувала ледь не серцебиття оператора, тому що дистанція була мінімальною і на майданчику утворювалася якась чиста магія.

Всі українські актори серіалу просто в захваті від хорватського режисера Далібора Матаніча, який керував фільмуванням "Зломовчання". Він прославився своїм серіалом "Новини", який купив Netflix , а після цього приїхав у Київ знімати саме це кіно. Як вам із ним працювалося?

У нього направду вишуканий смак. Навіть під час акторських проб він робив мої фотопортрети, композиція в яких повторювала кадри з Бергмана. А під час зйомок однієї сцени, щоби точніше налаштуватися на певний емоційний стан, Далібор увімкнув музику, що підштовхувала до потрібного стану. Він чудово працює з акторами, даючи їм максимально точні підказки в потрібному напрямку.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання"
Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Одну сильну психологічну сцену ми фільмували десь о четвертій ранку на Подолі. В ній моя героїня шукає зниклу доньку, блукає пустим нічним містом і трохи марить. І коли вже все було готово для зйомок, то виникло питання, як показати це в кадрі. Далібор не знав, як це вирішити, і попросив почекати. Він узяв самокат і почав їздити по вулиці туди-сюди. І вже за кілька хвилин режисер під’їхав до нас із готовим рішенням. У нього дуже цікавий процес креативного мислення. Далібор — абсолютно нестандартна людина.

Хорватські кінематографісти були глибоко вражені тим, наскільки великий Київ, скільки у ньому яскравих і насправді суперових місць. Яку роль у "Зломовчанні" грає Київ? Він — поганець, у якому викрадають людей та орудує криміналітет? Чи навпаки, у нашого міста позитивна роль?

Ну, як же наш прекрасний Київ може бути негативним персонажем?! Це місто виступає в серіалі немов би таким невидимим куратором головних героїв. Своїми поворотами вулиць, атмосферою, грою світла і тіней, Київ направляє героїв у той чи інший бік. І під цим впливом вони приймають найважливіші рішення. Акторський потенціал нашої столиці дуже недооцінений. Впевнена, що у неї чудове кінематографічне майбутнє. У цьому місті ще так багато куточків, які й досі не потрапили у кіно.

Фільм знімався для онлайн платформи OLL . TV . А перед цим від стрічки відмовилася ціла низка вітчизняних телеканалів, адже вона виходила за рамки їх формату. У вашій картині і тематика більш розкута, і креативності більше, ніж у типових вітчизняних телефільмах. Чи відкрило це вам більше свободи в роботі над серіалом?

Заведено вважати що наш глядач не готовий до насилля, трупів і куріння в кадрі. Проте я з цим не згодна. Адже глядач готовий абсолютно до всього, до чого дотичне життя. А більшість нашого телепродукту створюється якимось рафінованим і відірваним від справжнього життя. Проте час від часу в нас з’являються серіали, що сміливо показують правду, попри всю цю безглузду цензуру. До таких я відношу, наприклад, "Перші ластівки", "Схованки". Ці стрічки дійсно варто подивитися. У "Зломовчанні" немає нічого такого, чого б ми не робили у звичайному житті.

Минулого року ви номінувалися на "Золоту Дзиґу" за роль у фільмі "Мої думки тихі". Як номінація на цю премію вплинула на вашу акторську кар'єру?

Особисто для мене звістка про номінацію стала приємним сюрпризом. Акторам важлива увага і компліменти. Після номінації тебе починають помічати основні гравці кіноіндустрії. Якщо говорити в цілому про мою кар’єру, то я вже давно не працюю в звичному розумінні цього слова. Я просто творю і намагаюся творити якомога більше. Це для мене гармонійно. А це, виявляється, ще й оплачується.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

Раніше виконавець головної ролі в серіалі "Зломовчання" Горан Богдан поділився враженнями від роботи з українцями.

Вам також може бути цікавий наш новий огляд серіалів, які виходять в липні та серпні.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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