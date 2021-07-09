Актор Петро Ніньовський: Сексуальне рабство зараз по всіх усюдах. Серіал Зломовчання покладе цьому край

Одну із знакових ролей у "Зломовчанні" виконав Петро Ніньовський ( "СидорЕнко-СидОренко"). Це перший настільки великий міжнародний кінопроєкт в фільмографії 23-річного артиста

Петро Ніньовський на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

У грудні 2021 року на онлайн-платформі OLL.TV очікується прем'єра одного з найрезонансніших вітчизняних проєктів – серіалу "Зломовчання". Ця детективна картина ґрунтується на реальних подіях і розповідає про сексуальне рабство.

Події картини розгортаються паралельно в українській столиці та в хорватському місті Осієк. Між цими двома точками на карті налагоджено трафік дівчат, яких викрадають у нашій країні, після чого відправляють до європейських борделів.

Сюжет починається з того, що пропадає 14-річна киянка, племінниця відомої меценатки Ольги. Успішна бізнесвумен вирушає на пошуки дівчини. Розслідування зв’язує два міста: Київ та Осієк. У хорватському містечку вона знайомиться з поліцейським і журналістом, які займаються схожими зникненнями дівчат. Утрьох вони виходять на великий мафіозний конгломерат, який працює під прикриттям високопоставлених чиновників. Але головні герої не бояться протистояти навіть такому жорстокому противнику.

Стрічка знімається кінокомпанією Star Media, а головну роль Ольги в ній виконала Ксенія Мішина. Режисером картини виступив хорватський фільммейкер Далібор Матаніч, що прославився після свого серіалу "Новини", який купив Netflix.

У цій стрічці Петру Ніньовському дісталася роль підступного серцеїда Віктора. Його герой представляється "найкращим фотографом Києва" і активно запрошує дівчат на фотосесії у свою студію. Однак за настільки красивим мотивом криється зовсім інше: таким чином хлопець заманює дівчат в жорстокі і небезпечні сіті.

В ексклюзивному інтерв'ю Петро Ніньовський поділився порадами, як дівчатам зарубати спроби втягнути їх в кримінальний бізнес, розповів, що рабство в сучасному світі поширене набагато сильніше, ніж навіть може здаватися, а також пояснив, чому фільми на онлайн платформах — крутіші, ніж на ТБ.

Актор Петро Ніньовський і режисер Далібор Матаніч / Фото: пресслужба

Автори серіалу намагалися показати Київ максимально широко. Вони знімали в атмосферних дворах, у церквах, промзонах, елітних інтер'єрах... Фільм стане свого роду візитівкою української столиці. А в яких колоритних місцях проходили зйомки саме з вами?

Це був завод на Рибальському острові, на якому раніше будували танки і бронетехніку. Сама зйомка проходила на якихось величезних старих занедбаних суднах і в ангарі, який за своїми розмірами можна порівняти з цілим стадіоном. Абсолютно приголомшливе місце, яке водночас і захоплює, і трохи лякає.

Київ у серіалі показується настільки широко і оригінально, що фільм буде цікаво дивитися не тільки європейцям, які лише в загальних рисах знають наше місто, а й навіть самим киянам, які побачать такі місця, в яких раніше не бували.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ваш персонаж під приводом фотосесій затягував дівчат у кримінальний бізнес. Як у таких випадках дівчині вчасно розпізнати, що тут щось нечисто?

Зокрема мій персонаж починав дуже багато обіцяти дівчині, яку хотів втягнути у свої справи. Він обіцяв золоті гори і запевняв, що в Європі таку, як вона — єдину і неповторну — носили б на руках. Зазвичай у цих обіцянок немає жодної конкретики. Тож подібні обіцянки потрібно відразу ж відкидати. Також важливо зібрати якомога більше інформації, як про те, хто вам дає такі обіцянки, так і про агентства, які причетні до цих обіцянок. Для цього потрібно просто якісно погуглити і перешерстити соціальні мережі, щоби подивитися профілі людей, імена яких фігурують у розмові.

Чого ні в якому разі не варто робити дівчатам під час фотосесій і під час знайомств з подібними багатообіцяючими молодими людьми, як ваш герой-авантюрист Віктор?

Піду від зворотного: я скажу, що дійсно важливо робити під час фотосесій. В першу чергу, дівчині необхідно відразу ж проговорити з фотографом, на що вона готова перед камерою, а що для неї — табу. Якщо ж мова йде про комерційну зйомку, то дівчині важливо відразу сказати, що саме вона робить, скільки це коштує і коли відбувається оплата. Щоб потім не було фраз на кшталт: "Ти ж обіцяла... Я витрачаю свій час... Ну, ти ж розумієш, що я дуже впливовий..."

Кадр з серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Не настільки давня серія скандалів про сексуальні домагання в Голлівуді (Харві Вайнштейн, Вуді Аллен та ін.) показала, що подібні маніпуляції з дівчатами були по всіх усюдах.

У мене є далека знайома акторка з Києва, яка ледь не стала однією з жертв сексуальних домагань. Кілька років тому одна її подруга з США стала занадто наполегливо запрошувати її знятися в якомусь голлівудському фільмі. Вона її переконувала, що якісь відомі режисери дуже нею зацікавилися. На той момент моїй знайомій не вдалося поїхати з особистих причин. Але через деякий час ця її подруга знову почала нав'язливо вмовляти її відправитися в Голлівуд. Але вона знову відмовила через сімейні причини. І через певний час, коли вийшов на-гора скандал з якимись черговими сексуальними домаганнями в Голлівуді, то моя знайома побачила ім'я цієї своєї подруги, як фігурантки кримінальної справи. Тож ця небезпека стати жертвою насильства, домагань або навіть рабства, може бути замаскована під дуже красиві обіцянки.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що кожна п'ята дівчинка в світі піддається сексуальному насильству у віці до 18 років.

Коли я готувався до зйомок в серіалі "Зломовчання", то натрапив на жахливу статистику: в усьому світі близько 40 млн осіб піддаються різним формам рабства (дані організації Walk Free). Це просто в голову не вміщається!

Як "Зломовчання" зможе стримати зростання цієї статистики?

По-перше, цей фільм змусить людей у різних країнах задумати, наскільки страшна ця проблема і скільки горя вона приносить. Окрім того, "Зломовчання" дасть конкретні підказки, як дівчатам не попастися на гачок насильства і рабства. Адже вони дуже вразливі й довірливі. А наш серіал дуже виразно показує, чого варто уникати, щоби не стати жертвою.

Далібор Матаніч / Фото: пресслужба

Яких дівчат найчастіше вербують у секс-індустрію?

Мій герой у фільмі дивиться в першу чергу не на типаж. Він завжди кладе око на дівчат з неблагополучних сімей або з інтернату, бо ними легше маніпулювати. Саме такі дівчата швидше ведуться на легкі, швидкі (хоч і дуже брудні) гроші.

Ваш герой Віктор — той ще мерзотник.

Як сказав один мудрий чоловік: розум без любові — це хитрість. Мій Віктор дуже розумний, але всі свої інтелектуальні здібності він направляє на хитру мету. Він дуже привабливий і харизматичний. Ці свої якості він використовує, щоби заволодіти дівчатами.

Ваш герой вляпався в неприємності і погоджується на брудну роботу. Скажіть, які принципи ні в якому разі не можна переступати заради заробітку?

Віктору дійсно огидно те, чим він займається. Але ситуація, в якій він опинився — питання життя і смерті. Кожна людина сама для себе визначає межі дозволеного. Але переступаючи через ці власні кордони, важливо розуміти: зробивши цей крок, ти ще залишився людиною чи вже ні? Звичайно, на це питання важче відповісти, коли до твоєї скроні приставили дуло пістолета або заганяють бите скло під нігті.

Петр Ніньовський / Фото: пресслужба

Ви дивитеся кіно частіше в Інтернеті або на ТБ?

Упевнений, що майбутнє — за онлайн платформами. Платформи показують кіно, яке йде далеко за рамки дозволеного на класичному ТБ. Саме так, зокрема, сталося й зі "Зломовчанням". Телевізор я не дивлюся вже років сім.

Інтернет-платформи надають набагато ширші рамки для кіно. Наведу один лише приклад, у багатьох пересічних українських серіалах головні героїні — зазвичай блондинки середньої статури, а головні негативні героїні — брюнетки. Але це ж парадокс! Типаж дівчини не може диктувати її світогляд, поведінку і вчинки. Це все одно, що підбирати актора під костюм. Так ось на інтернет-платформах набагато більше такого кіно, де панує здоровий глузд і саме костюм підбирається під артиста.

Які серіали останніх років ви вважаєте справжніми шедеврами?

"Молодий Папа" Паоло Соррентіно. Це кіно, яке дуже чесно показує віру в Бога. Головний герой у дивовижному виконанні Джуда Лоу творить справжні дива. Це фільм про пошук божественного в сучасному світі. Мій батько священник. І я йому кілька разів наполегливо радив подивитися це кіно. Але у нього дуже багато роботи і він не знає, як викроїти час, щоби просидіти перед екраном кілька годин. Також я б дуже хотів, щоб мій батько подивився "Зломовчання". Мій батько — широкоглядна людина, який чудово розуміє сучасний світ, він не відірваний від реальності. І мені важливо почути його думку про проблеми, описані у фільмі.

"Зломовчання" зібрало цілу низку високих акторів. Ваш зріст — 1 метр 87 сантиметрів, а зріст Андрія Ісаєнко — взагалі під два метри. Крім того, через серіал проходять одні з найвищих будівель Києва, а в його сюжеті з'являються високопосадовці. Ось це все високе в фільмі — це до чого?

"Зломовчання" — це такий проєкт, в якому взагалі все на високому рівні.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan та Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

Раніше зірка "Захара Беркута", актор Андрій Ісаєнко розповів про свій досвід фільмування у серіалі "Зломовчання".