Актор з серіалу "Слід" Андрій Лавров з ножем напав на людину
Артиста затримали правоохоронці
Актор з серіалу "Слід" Андрій Лавров напав на інспектора ВАІ в центрі Москви. 44-річний Лавров накинувся на співробітника автомобільної інспекції з ножем. Про це повідомляє Telegram-канал 112.
Згідно з попередньою інформацією, Андрій Лавров підійшов до інспектора військової автомобільної інспекції та почав погрожувати йому холодною зброєю. Актор обіцяв зарізати чоловіка.
Зірку серіалу "Слід" затримали співробітники правоохоронних органів, які опинилися поруч. Інспектор ВАІ не постраждав, а Лаврову загрожує кримінальне покарання.
Андрій Лавров народився 24 грудня 1976 року в Москві. 2001 року закінчив ДІТІС, працював у театрі "Бенефіс", знімався у фільмах і серіалах, серед яких "Слід", "Універ", "Маргоша", "Щасливі разом".
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