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Актор з серіалу "Слід" Андрій Лавров з ножем напав на людину

Сьогодні, 10:38

Артиста затримали правоохоронці

Актор з серіалу "Слід" Андрій Лавров напав на інспектора ВАІ в центрі Москви. 44-річний Лавров накинувся на співробітника автомобільної інспекції з ножем. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Згідно з попередньою інформацією, Андрій Лавров підійшов до інспектора військової автомобільної інспекції та почав погрожувати йому холодною зброєю. Актор обіцяв зарізати чоловіка.

Актор Андрій Лавров
Актор Андрій Лавров
Фото: Скриншот из видео

Зірку серіалу "Слід" затримали співробітники правоохоронних органів, які опинилися поруч. Інспектор ВАІ не постраждав, а Лаврову загрожує кримінальне покарання.

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Андрій Лавров народився 24 грудня 1976 року в Москві. 2001 року закінчив ДІТІС, працював у театрі "Бенефіс", знімався у фільмах і серіалах, серед яких "Слід", "Універ", "Маргоша", "Щасливі разом".

Раніше ми писали, що на DZIDZO знову напали в Києві: відкрито кримінальне провадження.

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