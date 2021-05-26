Адвокати скандального Єфремова просять суд скасувати рішення про пом'якшення йому вироку

Сторона захисту скандального російського актора Михайла Єфремова, якого засудили за смертельне ДТП, подала касаційну скаргу на вирок

Михайло Єфремов Фото: Getty Images

Адвокати актора Михайла Єфремова, який дав відверте інтерв'ю будучи за ґратами, просять передати кримінальну справу на новий розгляд. Нагадаємо, що в жовтні Московський міський суд пом'якшив покарання акторові з восьми до семи з половиною років позбавлення волі в колонії. Тепер захисники артиста просять суд скасувати рішення про пом'якшення вироку. Замість цього вони наполягають на новий апеляційний розгляд справи.

Як повідомляє Комерсант, адвокати Єфремова подали касаційну скаргу на вирок суду.

"На адресу суду надійшла касаційна скарга адвокатів Хархорін П. А., Філіппова Р. М., захисники Єфремова М. О. Вони просять скасувати апеляційне визначення Московського міського суду від 22 жовтня 2020 року і передати кримінальну справу на новий апеляційний розгляд", – сказали в суді.

Зараз Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним. Аварія відбулася влітку минулого року, коли Михайло Єфремов був в стані алкогольного сп'яніння за кермом авто. У результаті загиб водій іншої машини, з якою зіткнувся позашляховик Єфремова.

Раніше дочка Михайла Єфремова розповіла про зміну гендеру.

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