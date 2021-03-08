"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

Співак показав відеопривітання з фотографіями його відомих подруг

Філіп Кіркоров, який заборгував 2,5 мільйона євро латвійському банку, знову піддався критиці в соцмережах через свою колишню дружину Аллу Пугачову.

Співак опублікував в Instagram відеопоздоровлення з фотографіями його відомих подруг, але Алли Борисівни там не виявилося.

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"З 8 березня! Вічної молодості, наші прекрасні! З Міжнародним жіночим днем", – написав Кіркоров в пості.

На кадрах поп-король зображений з Лолітою, Алсу, Жасмін, Світланою Лободою, Ларисою Доліною та іншими. У коментарях деякі користувачі Мережі зазначили, що серед інших знімків немає жодного з Аллою Пугачовою.

"Ну так, звісно. Навіщо додавати фото людини, яка багато зробила для тебе, можна звести все з рахунків", "А де фото з Аллою?", "А була така любов", – пишуть шанувальники Кіркорова. Сам же Філіп на критику не відповів.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова відписалася від Філіпа Кіркорова в Instagram, і що деякі пов'язали це з Олексієм Навальним.

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