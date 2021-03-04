99-річного принца Філіпа прооперували

Чоловіку Єлизавети II зробили операцію на серці

Почали з'являтися новини про здоров'я принца Філіпа, який вже кілька тижнів перебуває в лікарні.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на Букінгемкскій палац, що в лікарні Святого Варфоломія чоловікові Єлизавети II зробили операцію на серці.

"Герцог Единбурзький напередодні успішно переніс операцію у зв'язку з захворюванням серця в лікарні Святого Варфоломія. Його Королівська Високість залишиться в лікарні для лікування, відпочинку і відновлення сил протягом декількох днів", – сказано в повідомленні.

Принц Філіп Фото: instagram.com/clarencehouse

Нагадаємо, сім'я Філіпа майже ніяк не коментує його стан здоров'я. Принц Вільям дав невеликий коментар і повідомив, що принц Філіп у порядку. При цьому ЗМІ сфотографували принца Чарльза, коли він відвідував батька, ізазначили, що він вийшов з лікарні дуже сумним.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі готується повернутися в Лондон , якщо герцогу Единбурзькому стане гірше.

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