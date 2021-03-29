85-річний Вуді Аллен відповів на звинувачення в сексуальному насильстві над малолітньою дочкою

Ділан Ферроу звинувачує вітчима в розбещенні

Знаменитий режисер Вуді Аллен відомий не тільки завдяки своїм фільмам, але і скандалам, пов'язаними з особистим життям.

На початку 90-х колишня дружина Аллена – Міа Ферроу публічно звинуватила режисера в домаганнях її прийомної семирічної доньки Ділан. Скандал не дійшов до суду, але з розвитком голлівудського руху проти насильства #MeToo знову знайшов розголосу. У 2014 році сама Ділан заявила, що піддалася насильству з боку вітчима в дитинстві. Сам же Вуді Аллен назвав звинувачення неправдивими.

Вуді Аллен Фото: Getty Images

Режисер прокоментував скандал:

"Це так абсурдно, і все ж пляма залишилася. І вони як і раніше вважають за краще чіплятися, якщо не за ідею, що я приставав до Ділан, то просто за ймовірність того, що я міг це робити. Нічого з того, що я коли-небудь робив з Ділан в своєму житті, не може бути витлумачено так", – сказав Аллен в інтерв'ю CBS, повідомляє People.

Раніше Вуді Аллен вперше заговорив про свій шлюб з прийомною дочкою Сун-І Превен.

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