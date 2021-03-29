Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

85-річний Вуді Аллен відповів на звинувачення в сексуальному насильстві над малолітньою дочкою

Сьогодні, 14:05

Ділан Ферроу звинувачує вітчима в розбещенні

Знаменитий режисер Вуді Аллен відомий не тільки завдяки своїм фільмам, але і скандалам, пов'язаними з особистим життям.

На початку 90-х колишня дружина Аллена – Міа Ферроу публічно звинуватила режисера в домаганнях її прийомної семирічної доньки Ділан. Скандал не дійшов до суду, але з розвитком голлівудського руху проти насильства #MeToo знову знайшов розголосу. У 2014 році сама Ділан заявила, що піддалася насильству з боку вітчима в дитинстві. Сам же Вуді Аллен назвав звинувачення неправдивими.

Вуді Аллен
Вуді Аллен
Фото: Getty Images

Режисер прокоментував скандал:

"Це так абсурдно, і все ж пляма залишилася. І вони як і раніше вважають за краще чіплятися, якщо не за ідею, що я приставав до Ділан, то просто за ймовірність того, що я міг це робити. Нічого з того, що я коли-небудь робив з Ділан в своєму житті, не може бути витлумачено так", – сказав Аллен в інтерв'ю CBS, повідомляє People.

Раніше Вуді Аллен вперше заговорив про свій шлюб з прийомною дочкою Сун-І Превен.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вуді Аллен відверто про шлюб з падчеркою: "Виглядав як старий самець" ТОП-5 знакових фільмів Вуді Аллена до 85-річчя режисера Падчерка скандального Вуді Аллена розповіла, як він ґвалтував її в дитинстві
Вуді Аллен
Реклама

Новини партнерів

Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая

Популярні статті

Сьогодні, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Сьогодні, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Вчора, 19:02Зірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

Вчора, 14:29Зірково

Дружину Петросяна порівняли зі старою Шапокляк: відповідь зірки

Вчора, 09:30Зірково

"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

27 березняФаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

27 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

27 березняEvents

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Новини партнерів

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти