75-річний Петросян вперше за довгий час поділився спільним кадром з молодою дружиною

Євген Петросян і Тетяна Брухунова нещодавно проводили час на Мальдівах. Звідти вони публікували фото, але жодного разу не розміщували в соцмережах спільні знімки. Цього разу знаменитий гуморист вирішив порушити своє правило і опублікував кадр з Тетяною.
Літо, – лаконічно підписав знімок Петросян.
Шанувальники Євгена написали в коментарях сотні компліментів і побажань:
- А ви схожі. Добрими посмішками. І настроєм.
- Ідеально підходите один одному! Щастя вашій родині!
- Гарненькі!
- Яка мила фотографія!
- Дуже атмосферне фото.
- Такий портретний кадр! У раму і на стіну! Дуже красиві.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.
Тетяна ніколи не публікує в Instagram фото з Євгеном. Нещодавно вона розмістила рідкісний знімок їхнього сина, але обличчя малюка кілька поки не показує.
Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену в онуки і така різниця в віці неприйнятна.
Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.
Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках.
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