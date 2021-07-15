75-річний Петросян вперше за довгий час поділився спільним кадром з молодою дружиною

Знаменитий гуморист майже ніколи не публікує в соцмережах фото з дружиною або сином. Тетяна Брухунова активно веде Instagram, в якому теж не ділиться знімками сім'ї

Євген Петросян показав рідкісне фото зі своєю дружиною Тетяною Брухуновою / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Євген Петросян і Тетяна Брухунова нещодавно проводили час на Мальдівах. Звідти вони публікували фото, але жодного разу не розміщували в соцмережах спільні знімки. Цього разу знаменитий гуморист вирішив порушити своє правило і опублікував кадр з Тетяною.

Літо, – лаконічно підписав знімок Петросян.

Євген Петросян вперше за довгий час показав дружину / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Шанувальники Євгена написали в коментарях сотні компліментів і побажань:

А ви схожі. Добрими посмішками. І настроєм.

Ідеально підходите один одному! Щастя вашій родині!

Гарненькі!

Яка мила фотографія!

Дуже атмосферне фото.

Такий портретний кадр! У раму і на стіну! Дуже красиві.

Скріншот: Instagram

Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

Тетяна ніколи не публікує в Instagram фото з Євгеном. Нещодавно вона розмістила рідкісний знімок їхнього сина, але обличчя малюка кілька поки не показує.

Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену в онуки і така різниця в віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.

Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках.

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