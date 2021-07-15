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75-річний Петросян вперше за довгий час поділився спільним кадром з молодою дружиною

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 10:01
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Знаменитий гуморист майже ніколи не публікує в соцмережах фото з дружиною або сином. Тетяна Брухунова активно веде Instagram, в якому теж не ділиться знімками сім'ї
Євген Петросян показав рідкісне фото зі своєю дружиною Тетяною Брухуновою
Євген Петросян показав рідкісне фото зі своєю дружиною Тетяною Брухуновою / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Євген Петросян і Тетяна Брухунова нещодавно проводили час на Мальдівах. Звідти вони публікували фото, але жодного разу не розміщували в соцмережах спільні знімки. Цього разу знаменитий гуморист вирішив порушити своє правило і опублікував кадр з Тетяною.

Літо, – лаконічно підписав знімок Петросян.

Євген Петросян вперше за довгий час показав дружину
Євген Петросян вперше за довгий час показав дружину / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Шанувальники Євгена написали в коментарях сотні компліментів і побажань:

  • А ви схожі. Добрими посмішками. І настроєм.
  • Ідеально підходите один одному! Щастя вашій родині!
  • Гарненькі!
  • Яка мила фотографія!
  • Дуже атмосферне фото.
  • Такий портретний кадр! У раму і на стіну! Дуже красиві.
Скріншот: Instagram

Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

Тетяна ніколи не публікує в Instagram фото з Євгеном. Нещодавно вона розмістила рідкісний знімок їхнього сина, але обличчя малюка кілька поки не показує.

Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену в онуки і така різниця в віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.

Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках.

Як зірки поділяють побутові обов'язки – дивіться відеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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