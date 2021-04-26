72-річна Пугачова в облягаючих лосинах здивувала новим молодіжним нарядом

Співачка відвідала день народження улюбленого дизайнера. Артистка вибрала наряд, який підкреслив її стрункі ноги

Співачка Алла Пугачова, яка не так давно відсвяткувала 72-річчя , продемонструвала новий молодіжний образ.

Примадонна відвідала день народження свого улюбленого дизайнера Ігоря Гуляєва. Для заходу артистка вибрала чорне плаття-туніку і лосини. Наряд доповнила поясна сумка, кепка і шкіряні ботільйони. Відео зі свята опублікував Максим Галкін в Instastories.

Нагадаємо, не так давно співачка продемонструвала ще один стильний look, яка вибрала для прогулянки з дітьми. Пугачова для сімейного виходу наділа білі джинси і курточку, чорну футболку і білі кросівки.

Раніше сусіди Пугачової і Галкіна розповіли, чому вони не в захваті від появи артистів в їхньому селищі.

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